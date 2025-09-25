Беспилотники, которые заметили в воздушном пространстве Дании ночью в четверг, 25 сентября, больше не фиксируют. По состоянию на сейчас начали расследование относительно подобного инцидента.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение полиции Северной Ютлантии. Отметим, что неизвестные дроны наблюдали и в других регионах страны.

Что говорит полиция о дронах в Дании?

Согласно обнародованной информации, неидентифицированные дроны, которые наблюдали в Северной Ютландии, больше не находятся над воздушным пространством аэропорта Ольборг, который обслуживает соответствующий город и окружающие регионы.

Сейчас продолжается расследование, правоохранители призывают связаться с ними тех лиц, кто владеет информацией по этому поводу. Также БпЛА фиксировали вблизи еще трех аэропортов Дании – в Эсбьерге, Сьоннербордзе и Скридструпе.

Впрочем, детали относительно них пока не сообщают. Также отмечается, что на авиабазе "Скридструп" базируются датские истребители F-16 и F-35.

Что известно о подобных инцидентах?