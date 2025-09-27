Укр Рус
24 Канал Новости мира Захарова фактически анонсировала новые атаки дронов на Европу и заблаговременно обвинила Украину
27 сентября, 16:02
3

Захарова фактически анонсировала новые атаки дронов на Европу и заблаговременно обвинила Украину

Дмитрий Усик
Основные тезисы
  • Мария Захарова обвинила Украину в подготовке диверсий в Польше и Румынии для втягивания НАТО в войну.
  • Захарова утверждает, что Украина планирует использовать отремонтированные российские дроны для нападений на транспортные хабы НАТО с целью обвинения Москвы.

"Неизвестные" дроны последнюю неделю активно нарушают воздушное пространство стран Европы. На фоне этого от МИД России прозвучали тревожные заявления, свидетельствующие о подготовке новых атак.

Представительница МИД России Марии Захаровой заявила, мол, Украина готовит "операцию под чужим флагом", чтобы втянуть НАТО в войну, передает 24 Канал.

Смотрите также Дроны над Данией: почему Россия безнаказанно атакует Европу, а Польша хочет сбивать российские самолеты без разрешения НАТО

Москва готовит почву для диверсий?

Мария Захарова, ссылаясь на неизвестные венгерские СМИ, заявила, что Зеленский якобы планирует диверсии в Румынии и Польше для того, чтобы создать "casus belli" для войны между Россией и НАТО. Пропагандистка даже привела четкий "план", который состоит из таких пунктов:

  • Отремонтировать несколько сбитых или перехваченных российских БпЛА и оснастить их взрывчаткой.
  • Направить дроны на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии.
  • Обвинить в диверсии Москву.
  • Развязать вооруженный конфликт между Российской Федерацией и НАТО.

Венгерские журналисты утверждают, мол, на Яворовский полигон уже завезли отремонтированные "Шахеды", которые планируют запустить на Европу. Ну конечно же, причиной таких действий Захарова называет "сокрушительное поражение ВСУ на стратегическом уровне" – и это в то время, когда украинские военные проводят успешные контрнаступательные действия на Добропольском направлении.

"Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была так близко к началу Третьей мировой войны", – драматизирует пропагандистка.

Что известно о дронах в Европе?

  • Последнюю неделю неизвестные дроны едва ли не ежедневно фиксируют над странами Северной Европы – Данией, Норвегией, Швецией Финляндией. Также беспилотники видели во Франции и Германии. Их фиксируют над аэропортами и военными объектами. О сбивании не сообщалось.

  • Официально, пока неизвестно, кому принадлежат эти дроны. Однако в полиции Дании говорят, что они точно не коммерческие.

  • Премьер Дании Метте Фредериксен убеждена, последние события означают, что "мы находимся в начале гибридной войны против Европы". Она намекнула на причастность России.

  • Военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко заметил, что у НАТО нет единства относительно того, как реагировать на подобные провокации. Он отметил, что нужны действия, поскольку заявлениями можно обмениваться бесконечно.

  • Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко и президент Украины Владимир Зеленский предполагают, что Москва хочет нарушить авиасообщение, экономику и логистику стран НАТО.