Представительница МИД России Марии Захаровой заявила, мол, Украина готовит "операцию под чужим флагом", чтобы втянуть НАТО в войну, передает 24 Канал.

Москва готовит почву для диверсий?

Мария Захарова, ссылаясь на неизвестные венгерские СМИ, заявила, что Зеленский якобы планирует диверсии в Румынии и Польше для того, чтобы создать "casus belli" для войны между Россией и НАТО. Пропагандистка даже привела четкий "план", который состоит из таких пунктов:

Отремонтировать несколько сбитых или перехваченных российских БпЛА и оснастить их взрывчаткой.

Направить дроны на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии.

Обвинить в диверсии Москву.

Развязать вооруженный конфликт между Российской Федерацией и НАТО.

Венгерские журналисты утверждают, мол, на Яворовский полигон уже завезли отремонтированные "Шахеды", которые планируют запустить на Европу. Ну конечно же, причиной таких действий Захарова называет "сокрушительное поражение ВСУ на стратегическом уровне" – и это в то время, когда украинские военные проводят успешные контрнаступательные действия на Добропольском направлении.

"Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была так близко к началу Третьей мировой войны", – драматизирует пропагандистка.

Что известно о дронах в Европе?