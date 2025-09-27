Представниця МЗС Росії Марії Захарової заявила, мовляв, Україна готує "операцію під чужим прапором", аби втягнути НАТО у війну, передає 24 Канал.

Москва готує ґрунт для диверсій?

Марія Захарова, посилаючись на невідомі угорські ЗМІ, заявила, що Зеленський буцімто планує диверсії у Румунії та Польщі для того, аби створити "casus belli" для війни між Росією і НАТО. Пропагандистка навіть навела чіткий "план", який складається з таких пунктів:

  • Відремонтувати кілька збитих або перехоплених російських БпЛА і оснастити їх вибухівкою.
  • Направити дрони на великі транспортні хаби НАТО в Польщі та Румунії.
  • Звинуватити у диверсію Москву.
  • Розв'язати збройний конфлікт між Російською Федерацією і НАТО.

Угорські журналісти стверджують, мовляв, на Яворівський полігон вже завезли відремонтовані "Шахеди", які планують запустити на Європу. Ну звісно ж, причиною таких дій Захарова називає "нищівну поразку ЗСУ на стратегічному рівні" – і це в той час, коли українські військові проводять успішні контрнаступальні дії на Добропільському напрямку.

"Якщо все це підтвердиться, то ми повинні визнати: ніколи в сучасності Європа не була так близько до початку Третьої світової війни", – драматизує пропагандистка.

Що відомо про дрони у Європі?

  • Останній тиждень невідомі дрони ледь не щоденно фіксують над країнами Північної Європи – Данією, Норвегією, Швецією Фінляндією. Також безпілотники бачили у Франції та Німеччині. Їх фіксують над аеропортами та військовими об'єктами. Про збиття не повідомлялося.

  • Офіційно, поки невідомо, кому належать ці дрони. Однак у поліції Данії кажуть, що вони точно не комерційні.

  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен переконана, останні події означають, що "ми перебуваємо на початку гібридної війни проти Європи". Вона натякнула на причетність Росії.

  • Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко зауважив, що у НАТО немає єдності щодо того, як реагувати на подібні провокації. Він зауважив, що потрібні дії, оскільки заявами можна обмінюватися нескінченно.

  • Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко та президент України Володимир Зеленський припускають, що Москва хоче порушити авіасполучення, економіку та логістику країн НАТО.