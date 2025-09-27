Представниця МЗС Росії Марії Захарової заявила, мовляв, Україна готує "операцію під чужим прапором", аби втягнути НАТО у війну, передає 24 Канал.

Москва готує ґрунт для диверсій?

Марія Захарова, посилаючись на невідомі угорські ЗМІ, заявила, що Зеленський буцімто планує диверсії у Румунії та Польщі для того, аби створити "casus belli" для війни між Росією і НАТО. Пропагандистка навіть навела чіткий "план", який складається з таких пунктів:

Відремонтувати кілька збитих або перехоплених російських БпЛА і оснастити їх вибухівкою.

Направити дрони на великі транспортні хаби НАТО в Польщі та Румунії.

Звинуватити у диверсію Москву.

Розв'язати збройний конфлікт між Російською Федерацією і НАТО.

Угорські журналісти стверджують, мовляв, на Яворівський полігон вже завезли відремонтовані "Шахеди", які планують запустити на Європу. Ну звісно ж, причиною таких дій Захарова називає "нищівну поразку ЗСУ на стратегічному рівні" – і це в той час, коли українські військові проводять успішні контрнаступальні дії на Добропільському напрямку.

"Якщо все це підтвердиться, то ми повинні визнати: ніколи в сучасності Європа не була так близько до початку Третьої світової війни", – драматизує пропагандистка.

Що відомо про дрони у Європі?