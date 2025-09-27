"Невідомі" дрони останній тиждень активно порушують повітряний простір країн Європи. На тлі цього від МЗС Росії пролунали тривожні заяви, що свідчать про підготовку нових атак.

Представниця МЗС Росії Марії Захарової заявила, мовляв, Україна готує "операцію під чужим прапором", аби втягнути НАТО у війну, передає 24 Канал.

Дивіться також Дрони над Данією: чому Росія безкарно атакує Європу, а Польща хоче збивати російські літаки без дозволу НАТО

Москва готує ґрунт для диверсій?

Марія Захарова, посилаючись на невідомі угорські ЗМІ, заявила, що Зеленський буцімто планує диверсії у Румунії та Польщі для того, аби створити "casus belli" для війни між Росією і НАТО. Пропагандистка навіть навела чіткий "план", який складається з таких пунктів:

Відремонтувати кілька збитих або перехоплених російських БпЛА і оснастити їх вибухівкою.

Направити дрони на великі транспортні хаби НАТО в Польщі та Румунії.

Звинуватити у диверсію Москву.

Розв'язати збройний конфлікт між Російською Федерацією і НАТО.

Угорські журналісти стверджують, мовляв, на Яворівський полігон вже завезли відремонтовані "Шахеди", які планують запустити на Європу. Ну звісно ж, причиною таких дій Захарова називає "нищівну поразку ЗСУ на стратегічному рівні" – і це в той час, коли українські військові проводять успішні контрнаступальні дії на Добропільському напрямку.

"Якщо все це підтвердиться, то ми повинні визнати: ніколи в сучасності Європа не була так близько до початку Третьої світової війни", – драматизує пропагандистка.

Що відомо про дрони у Європі?