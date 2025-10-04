Обострение ситуации безопасности в Европе в очередной раз вызвано вторжением неизвестных беспилотников. Так, подозрительные БпЛА угрожали аэропорту в Мюнхене.

Об этом рассказывает Reuters, передает 24 Канал.

К теме Над военной базой Бельгии кружило 15 неизвестных дронов: в Еврокомиссии отреагировали

Что известно об очередной провокации с дронами в Германии?

В пятницу вечером в аэропорту Мюнхена второй раз менее чем за сутки закрыли обе взлетно-посадочные полосы после новых сообщений о появлении дронов, сообщили власти.

Немецкая служба авиадиспетчеров ограничила полеты в аэропорту Мюнхена в качестве меры предосторожности из-за неподтвержденных сигналов о дронах и остановила их до дальнейшего сообщения,

– говорилось в заявлении на сайте аэропорта.

Представитель полиции аэропорта уточнил, что обе полосы были закрыты. Капитан самолета, который должен был вылетать в Лондон, объяснил пассажирам отмену рейса тем, что "взлет и посадка приостановлены из-за появления дронов у полос", а в небе дежурили полицейские вертолеты.

По данным Flightradar24, по меньшей мере два самолета, направлявшихся в Мюнхен, вынуждены были кружить на расстоянии от аэропорта.

Также на сайте аэропорта сообщалось, что от 20:35 по местному времени (18:35 GMT) по меньшей мере 10 рейсов перенаправили.

Предыдущий инцидент с дронами в Мюнхенском аэропорту 2 октября привел к отмене 17 рейсов, тогда задержались около 3000 пассажиров.

Если сегодня мы больше не возобновим полеты, то количество пассажиров, которые останутся заблокированными, превысит вчерашние 3 000 человек,

– предупредил представитель аэропорта.

Какие подробности других вмешательств дронов в страны Европы?