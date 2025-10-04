Дроны снова препятствовали работе аэропорта в Германии: там перекрывали взлетные полосы
- С октября аэропорт Мюнхена закрыл взлетно-посадочные полосы из-за сообщения о дронах.
- Из-за инцидента вынужденно перенаправили по меньшей мере 10 рейсов.
Обострение ситуации безопасности в Европе в очередной раз вызвано вторжением неизвестных беспилотников. Так, подозрительные БпЛА угрожали аэропорту в Мюнхене.
Об этом рассказывает Reuters
Что известно об очередной провокации с дронами в Германии?
В пятницу вечером в аэропорту Мюнхена второй раз менее чем за сутки закрыли обе взлетно-посадочные полосы после новых сообщений о появлении дронов, сообщили власти.
Немецкая служба авиадиспетчеров ограничила полеты в аэропорту Мюнхена в качестве меры предосторожности из-за неподтвержденных сигналов о дронах и остановила их до дальнейшего сообщения,
– говорилось в заявлении на сайте аэропорта.
Представитель полиции аэропорта уточнил, что обе полосы были закрыты. Капитан самолета, который должен был вылетать в Лондон, объяснил пассажирам отмену рейса тем, что "взлет и посадка приостановлены из-за появления дронов у полос", а в небе дежурили полицейские вертолеты.
По данным Flightradar24, по меньшей мере два самолета, направлявшихся в Мюнхен, вынуждены были кружить на расстоянии от аэропорта.
Также на сайте аэропорта сообщалось, что от 20:35 по местному времени (18:35 GMT) по меньшей мере 10 рейсов перенаправили.
Предыдущий инцидент с дронами в Мюнхенском аэропорту 2 октября привел к отмене 17 рейсов, тогда задержались около 3000 пассажиров.
Если сегодня мы больше не возобновим полеты, то количество пассажиров, которые останутся заблокированными, превысит вчерашние 3 000 человек,
– предупредил представитель аэропорта.
Какие подробности других вмешательств дронов в страны Европы?
В сентябре в восточной части Швеции зафиксировали полеты неизвестных дронов. Несмотря на то, что поблизости расположена военно-морская база, расследованием инцидента армия не занимается.
Кроме того, в Норвегии беспилотники в течение двух часов находились в воздухе над авиабазой Эрланд, где как раз проходили учения НАТО с участием 450 военных.
Подозрительный дрон над гидроэлектростанцией Валаякоски заметили в Финляндии.