Загострення безпекової ситуації в Європі в черговий раз спричинене вторгненням невідомих безпілотників. Так, підозрілі БпЛА загрожували летовищу в Мюнхені.

Що відомо про чергову провокацію з дронами в Німеччині?

У п'ятницю ввечері в аеропорту Мюнхена вдруге менш ніж за добу закрили обидві злітно-посадкові смуги після нових повідомлень про появу дронів, повідомили влада.

Німецька служба авіадиспетчерів обмежила польоти в аеропорту Мюнхена як запобіжний захід через непідтверджені сигнали про дрони та зупинила їх до подальшого повідомлення,

– йшлося у заяві на сайті аеропорту.

Представник поліції аеропорту уточнив, що обидві смуги були закриті. Капітан літака, що мав вилітати до Лондона, пояснив пасажирам скасування рейсу тим, що "зліт і посадка припинені через появу дронів біля смуг", а в небі чергували поліцейські гелікоптери.

За даними Flightradar24, щонайменше два літаки, що прямували до Мюнхена, змушені були кружляти на відстані від летовища.

Також на сайті аеропорту повідомлялося, що від 20:35 за місцевим часом (18:35 GMT) щонайменше 10 рейсів перенаправили.

Попередній інцидент із дронами в Мюнхенському аеропорту 2 жовтня спричинив скасування 17 рейсів, тоді затрималися близько 3000 пасажирів.

Якщо сьогодні ми більше не відновимо польоти, то кількість пасажирів, які залишаться заблокованими, перевищить учорашні 3 000 осіб,

– попередив представник аеропорту.

Які подробиці інших втручань дронів у країни Європи?