Российская армия несколько месяцев использует "дроны-ждуны" на оптоволокне. Зная, на каких направлениях проходят логистические действия ВСУ, оккупанты садятся вдоль дороги или на перекрестках неподалеку, чтобы в камеру дрона наблюдать за этим логистическим участком, и просто ждут.

Батарея позволяет врагу делать это достаточно долго, поэтому беспилотники прилетают на утро и ждут, когда поедет украинская логистика. Начальник разведки ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко рассказал 24 Каналу, что как только "дрон-ждун" в камеру видит нашу машину, то взлетает и атакует ее.

Смотрите также Нужно тысячи в день: что такое дроны-перехватчики и смогут ли закрыть небо от "Шахедов"

"Батарея у них позволяет это делать достаточно долгий промежуток времени, они просто прилетают на утро и сидят, ждут, когда поедет наша логистика. Как только дрон в камеру видит нашу машину, он взлетает и атакует ее. Поэтому перед каждой логистикой нужно облетать этот маршрут в поисках этих "ждунов", – объяснил он.

Например, защитники 8 августа осуществляли логистические действия. На пути только к одному населенному пункту на дороге они нашли три "дроны-ждуны" на оптоволокне и дистанционно обезвредили их. Только после этого поехала машина осуществлять логистику.

Если бы мы этого не сделали, то машина просто не доехала бы. Так они делают по всему этому региону. Это очень мешает осуществлять логистику, ставит и наши машины, и личный состав под очень большую опасность. Это требует больших усилий, затрат времени и техники для того, чтобы разобраться с этой нечистью и расчищать наши логистические пути,

– подчеркнул военный.

Сбор на антишахедные дроны

Сейчас продолжается важный сбор на антишахедные дроны для бригады НГУ "Рубеж". Это очень важное направление для защиты всей страны. Ведь "Шахеды" постоянно атакуют украинцев.

Для того, чтобы их перехватывать, необходимы специальные дроны, которые гораздо быстрее обычного FPV, несут гораздо большую массу боевой части, могут находиться в воздухе дольше, и самое главное – имеют программное обеспечение, которое в автоматизированном режиме при сотрудничестве с радиолокационной станцией, может наводить этот дрон, доводить его до цели, чтобы уничтожать "Шахеды", которые летят на наши мирные города,

– добавил Даниил Борисенко.

Поэтому антишахедные дроны чрезвычайно важны для наших бойцов. Приобщиться к сбору можно по ссылке.