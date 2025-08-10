Російська армія кілька місяців використовує "дрони-ждуни" на оптоволокні. Знаючи, на яких напрямках проходять логістичні дії ЗСУ, окупанти сідають вздовж дороги або на перехрестях неподалік, щоб у камеру дрона спостерігати за цією логістичною ділянкою, і просто чекають.

Батарея дозволяє ворогу робити це досить довго, тому безпілотники прилітають на ранок і чекають, коли поїде українська логістика. Начальник розвідки ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко розповів 24 Каналу, що як тільки "дрон-ждун" у камеру бачить нашу машину, то злітає та атакує її.

"Батарея у них дозволяє це робити достатньо довгий проміжок часу, вони просто прилітають на ранок і сидять, чекають, коли поїде наша логістика. Як тільки дрон у камеру бачить нашу машину, він злітає і атакує її. Тому перед кожною логістикою потрібно облітати цей маршрут у пошуках цих "ждунів", – пояснив він.

Наприклад, захисники 8 серпня здійснювали логістичні дії. На шляху лише до одного населеного пункту на дорозі вони знайшли три "дрони-ждуни" на оптоволокні і дистанційно знешкодили їх. Тільки після цього поїхала машина здійснювати логістику.

Якби ми цього не зробили, то машина просто не доїхала б. Так вони роблять по всьому цьому регіону. Це дуже заважає здійснювати логістику, ставить і наші машини, і особовий склад під дуже велику небезпеку. Це вимагає великих зусиль, витрат часу і техніки для того, щоб розібратися з цією нечистю і розчищати наші логістичні шляхи,

– підкреслив військовий.

Збір на антишахедні дрони

Зараз триває важливий збір на антишахедні дрони для бригади НГУ "Рубіж". Це дуже важливий напрямок для захисту всієї країни. Адже "Шахеди" постійно атакують українців.

Для того, щоб їх перехоплювати, необхідні спеціальні дрони, які набагато швидші за звичайний FPV, несуть набагато більшу масу бойової частини, можуть перебувати в повітрі довше, і найголовніше – мають програмне забезпечення, яке в автоматизованому режимі при співпраці з радіолокаційною станцією, може наводити цей дрон, доводити його до цілі, щоб знищувати "Шахеди", які летять на наші мирні міста,

– додав Данило Борисенко.

Тому антишахедні дрони є надзвичайно важливими для наших бійців. Долучитися до збору можна за посиланням.