Венгры знают, что значит видеть танки России в столице, – оппозиция о дружбе Орбана и Путина
- Оппозиционерка Каталин Чех критикует дружбу венгерского премьера Виктора Орбана с Владимиром Путиным, считая ее морально неприемлемой.
- Чех подчеркивает необходимость изменения политики Венгрии в отношении России, особенно учитывая исторический опыт борьбы венгров за независимость.
Венгерская оппозиционерка Каталин Чех продвигает в своей стране поддержку Украины, интеграцию в ЕС и демократические ценности. Она высказалась об открыто демонстрируемой дружбе Виктора Орбана с диктатором Путиным.
Об этом сообщает 24 Канал в эксклюзивном интервью с Каталин Чех.
Что сказала Чех о дружбе Путина и Орбана?
Каталин Чех заявила, что шокирована отношениями Орбана и Путина.
Если какая-то нация точно знает, что значит видеть российские танки на улицах своей столицы, что значит бороться за свободу и искать поддержки, не получая ее – то это именно мы, венгры, должны были бы это помнить,
– сказала она.
Оппозиционерка отметила, что медийная машина Орбана и его пропагандистские методы замылили глаза венграм относительно моральной неприемлемости дружбы с российским диктатором.
Она считает, что венгерскому премьеру удалось повлиять на многих венгров, которые при других обстоятельствах никогда бы не согласились на подобную политическую близость с Кремлем.
Чех надеется, что смена правительства Венгрии принесет изменение в этой политике.
Мы должны избавиться от этой зависимости от Путина. Мы не должны платить деньги режиму в виде средств за нефть и газ – деньги, которые идут на разрушение школ, насилие против женщин и убийства мирных людей. Я считаю его дружбу с Путиным абсолютно неприемлемой – особенно учитывая, что венгры в 1950-х мужественно боролись за нашу независимость от России.
Другие заявления Каталин Чех
Чех заметила, что венгры все больше устают от авторитарной модели правления Орбана. Это подтверждают социологические опросы.
Кроме того, она напомнила, что премьер бесконтрольно продлил режим чрезвычайного положения, который действует в Венгрии с 2022 года. Он был введен на фоне войны России против Украины и будет действовать 14 мая 2026 года.
Чех также указала на важность диверсификации энергоснабжения в Венгрии. Она подчеркнула, что ее страна не должна спонсировать убийства украинцев.