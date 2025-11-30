Венгры знают, что значит видеть танки России в столице, – оппозиция о дружбе Орбана и Путина

Венгерская оппозиционерка Каталин Чех продвигает в своей стране поддержку Украины, интеграцию в ЕС и демократические ценности. Она высказалась об открыто демонстрируемой дружбе Виктора Орбана с диктатором Путиным.

Об этом сообщает 24 Канал в эксклюзивном интервью с Каталин Чех.

Что сказала Чех о дружбе Путина и Орбана?

Каталин Чех заявила, что шокирована отношениями Орбана и Путина.

Если какая-то нация точно знает, что значит видеть российские танки на улицах своей столицы, что значит бороться за свободу и искать поддержки, не получая ее – то это именно мы, венгры, должны были бы это помнить,

– сказала она.

Оппозиционерка отметила, что медийная машина Орбана и его пропагандистские методы замылили глаза венграм относительно моральной неприемлемости дружбы с российским диктатором.

Она считает, что венгерскому премьеру удалось повлиять на многих венгров, которые при других обстоятельствах никогда бы не согласились на подобную политическую близость с Кремлем.

Чех надеется, что смена правительства Венгрии принесет изменение в этой политике.

Мы должны избавиться от этой зависимости от Путина. Мы не должны платить деньги режиму в виде средств за нефть и газ – деньги, которые идут на разрушение школ, насилие против женщин и убийства мирных людей. Я считаю его дружбу с Путиным абсолютно неприемлемой – особенно учитывая, что венгры в 1950-х мужественно боролись за нашу независимость от России.

