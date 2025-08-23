Водителя зажало в салоне: в Киеве произошло страшное ДТП с общественным транспортом, есть пострадавшие
- В Киеве 23 августа произошло ДТП с маршруткой и автобусом, в результате чего травмировались два человека, включая водителя маршрутки, которого зажало в салоне.
- Движение транспорта на улице Елены Телиги затруднено.
В Киеве 23 августа произошло ДТП с участием маршрутки и автобуса. В результате столкновения травмировались по меньшей мере два человека, среди них водитель маршрутки, которого зажало в салоне.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой полицию столицы.
Что известно о ДТП с общественным транспортом в Киеве?
В Киеве днем субботы, 23 августа, на улице Елены Телиги столкнулись маршрутка и автобус. В результате аварии пострадали два человека. Один из них – 43-летний водитель маршрутки. Его зажало в салоне, но очевидцы оперативно помогли ему выбраться.
Спасение водителя после ДТП в Киеве: смотрите видео
Всех пострадавших госпитализировали с травмами средней тяжести. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая расследует детали инцидента. В полиции назвали вероятную причину аварии.
Предварительно установлено, что водитель маршрутного такси, не придерживаясь безопасной дистанции, допустил столкновение с автобусом,
– говорится в сообщении.
Патрульные также предупредили, что из-за аварии движение транспорта на улице Елены Телиги в направлении станции метро "Почайна" существенно затруднено.
Что известно о недавних авариях в Украине?
- В Италии вблизи Венеции на пешеходном переходе автомобиль сбил шестилетнего украинского мальчика. Ребенок умер в больнице.
- В ДТП на Львовщине погибли двое молодых людей, еще трое травмировались. Несовершеннолетний водитель столкнулся с другим автомобилем.
- Полицейский из Ровно сбил двух пешеходов, один из которых погиб. Водитель отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Правоохранителя задержали, ему грозит до восьми лет заключения.