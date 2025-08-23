В Киеве 23 августа произошло ДТП с участием маршрутки и автобуса. В результате столкновения травмировались по меньшей мере два человека, среди них водитель маршрутки, которого зажало в салоне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой полицию столицы.

Смотрите также В Италии авто сбило 6-летнего украинца на пешеходном переходе: ребенок умер в больнице, – СМИ

Что известно о ДТП с общественным транспортом в Киеве?

В Киеве днем субботы, 23 августа, на улице Елены Телиги столкнулись маршрутка и автобус. В результате аварии пострадали два человека. Один из них – 43-летний водитель маршрутки. Его зажало в салоне, но очевидцы оперативно помогли ему выбраться.

Спасение водителя после ДТП в Киеве: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика, 18+)

Всех пострадавших госпитализировали с травмами средней тяжести. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая расследует детали инцидента. В полиции назвали вероятную причину аварии.

Предварительно установлено, что водитель маршрутного такси, не придерживаясь безопасной дистанции, допустил столкновение с автобусом,

– говорится в сообщении.

Патрульные также предупредили, что из-за аварии движение транспорта на улице Елены Телиги в направлении станции метро "Почайна" существенно затруднено.

Что известно о недавних авариях в Украине?