Водія затисло в салоні: у Києві сталась страшна ДТП з громадським транспортом, є постраждалі
- У Києві 23 серпня сталася ДТП з маршруткою і автобусом, внаслідок чого травмувалися двоє людей, включно з водієм маршрутки, якого затисло в салоні.
- Рух транспорту на вулиці Олени Теліги ускладнений.
У Києві 23 серпня сталася ДТП за участю маршрутки та автобуса. Внаслідок зіткнення травмувалися щонайменше двоє людей, серед них водій маршрутки, якого затисло в салоні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням поліцію столиці.
Що відомо про ДТП з громадським транспортом у Києві?
У Києві вдень суботи, 23 серпня, на вулиці Олени Теліги зіткнулися маршрутка та автобус. У результаті аварії постраждали двоє людей. Один з них – 43-річний водій маршрутки. Його затисло в салоні, але очевидці оперативно допомогли йому вибратися.
Порятунок водія після ДТП у Києві: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика, 18+)
Усіх потерпілих госпіталізували з травмами середньої тяжкості. На місці події працює слідчо-оперативна група, яка розслідує деталі інциденту. У поліції назвали ймовірну причину аварії.
Попередньо встановлено, що водій маршрутного таксі, не дотримавшись безпечної дистанції, допустив зіткнення з автобусом,
– йдеться в повідомленні.
Патрульні також попередили, що через аварію рух транспорту на вулиці Олени Теліги у напрямку станції метро "Почайна" суттєво ускладнений.
