Про це повідомляє 24 Канал з посиланням поліцію столиці.

Дивіться також В Італії авто збило 6-річного українця на пішохідному переході: дитина померла у лікарні, – ЗМІ

Що відомо про ДТП з громадським транспортом у Києві?

У Києві вдень суботи, 23 серпня, на вулиці Олени Теліги зіткнулися маршрутка та автобус. У результаті аварії постраждали двоє людей. Один з них – 43-річний водій маршрутки. Його затисло в салоні, але очевидці оперативно допомогли йому вибратися.

Порятунок водія після ДТП у Києві: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика, 18+)

Усіх потерпілих госпіталізували з травмами середньої тяжкості. На місці події працює слідчо-оперативна група, яка розслідує деталі інциденту. У поліції назвали ймовірну причину аварії.

Попередньо встановлено, що водій маршрутного таксі, не дотримавшись безпечної дистанції, допустив зіткнення з автобусом,

– йдеться в повідомленні.

Патрульні також попередили, що через аварію рух транспорту на вулиці Олени Теліги у напрямку станції метро "Почайна" суттєво ускладнений.

Що відомо про нещодавні аварії в Україні?