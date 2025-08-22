Про це повідомило місцеве агентство Ansa з посилання на власні медичні джерела у п'ятницю, 22 серпня, передає 24 Канал.
Що відомо про смерть дитини в Італії?
У середу, 20 серпня, 6-річний хлопчик переходив пішохідний перехід у Санта-Марія-ді-Сала, що поблизу Венеції, на півночі Італії. У той момент дитину збила машина. На жаль, маленький українець помер у лікарні в Падуї.
Від удару авто дитину відкинуло на кілька метрів, хлопчик перебував у критичному стані. За даними Gazzettino, у четвер, 21 серпня, у нього зафіксували смерть мозку, а вже ввечері того ж дня, як відомо, він помер.
Згідно з оприлюдненою інформацією, хлопчик та його мама втекли від повномасштабної війни в Україні. Зазначається також, що вони проживали разом з іншими українськими родинами в колишній парафіяльній резиденції.
Інші подібні аварії з українцями
На початку липня у Німеччині 5 українців потрапили в ДТП на автомагістралі А33. В одному з авто, яке потрапило в аварію був 34-річний водій, його 26-річна пасажирка та троє дітей 2 та 6 років. Одна дівчинка загинула.
Також 6 липня в Угорщині в аварію потрапив автобус з українцями. Внаслідок аварії 19 осіб постраждали, із них 17 осіб неповнолітні українці. Щонайменше двоє неповнолітніх громадян України отримали тяжкі травми.
Наприкінці червня у Румунії автобус з українцями зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок зіткнення одна особа загинула, троє – отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед них одна громадянка України.