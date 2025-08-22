Об этом сообщило местное агентство Ansa со ссылкой на собственные медицинские источники в пятницу, 22 августа, передает 24 Канал.
Что известно о смерти ребенка в Италии?
В среду, 20 августа, 6-летний мальчик переходил пешеходный переход в Санта-Мария-ди-Сала, что вблизи Венеции, на севере Италии. В тот момент ребенка сбила машина. К сожалению, маленький украинец умер в больнице в Падуе.
От удара авто ребенка отбросило на несколько метров, мальчик находился в критическом состоянии. По данным Gazzettino, в четверг, 21 августа, у него зафиксировали смерть мозга, а уже вечером того же дня, как известно, он умер.
Согласно обнародованной информации, мальчик и его мама сбежали от полномасштабной войны в Украине. Отмечается также, что они проживали вместе с другими украинскими семьями в бывшей приходской резиденции.
Другие подобные аварии с украинцами
В начале июля в Германии 5 украинцев попали в ДТП на автомагистрали А33. В одном из авто, которое попало в аварию был 34-летний водитель, его 26-летняя пассажирка и трое детей 2 и 6 лет. Одна девочка погибла.
Также 6 июля в Венгрии в аварию попал автобус с украинцами. В результате аварии 19 человек пострадали, из них 17 человек несовершеннолетние украинцы. По меньшей мере двое несовершеннолетних граждан Украины получили тяжелые травмы.
В конце июня в Румынии автобус с украинцами столкнулся с микроавтобусом. В результате столкновения один человек погиб, трое – получили ранения различной степени тяжести, среди них одна гражданка Украины.