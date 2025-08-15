За рулем авто был несовершеннолетний без прав. Больше погибшую несовершеннолетнюю Майю узнал OBOZ.UA, передает 24 Канал.

Смотрите также Смертельное ДТП в Ровенской области: правоохранитель сбил пешехода и отказался от осмотра

Что известно о погибшей в ДТП на Львовщине?

На Львовщине 13 августа на трассе "Жидачев – Ходоров" вблизи села Ивановцы произошла смертельная авария. Несовершеннолетний водитель Mercedes-Benz, который не имел прав, не справился с управлением и столкнулся с Seat Altea XL.

В результате ДТП погибли 2 человека, которые были пассажирами Mercedes. Среди них – 15-летняя Майя Размадзе. Еще трое пассажиров получили травмы и попали в больницу. Водителя задержали, он не получил травм.

Майя закончила лицей №2 в Жидачеве и поступила в колледж. Две недели назад она потеряла маму Анжелу, которой было 37 лет. Мама умерла из-за аневризмы.

Девушки были погодками, мама сама их воспитывала. Делала для них все, что могла. Майя была очень светлой, талантливой девочкой. Хорошо училась, занималась вокалом, народными танцами,

– вспоминает девушку знакомая семьи.

По данным издания, в семье также растет 14-летняя Татьяна. Отец девушек воевал на фронте, а после ранения служит в ТЦК.

В пятницу, 15 августа, в Жидачеве состоялось прощание с Майей. В лицее о ней отзываются тепло: она была талантливой, артистичной и любила петь.

Ранее сообщалось, что на Ровенщине правоохранитель устроил ДТП, в котором погиб один человек. Полицейский отказался от прохождения теста на алкогольное опьянение. Ему грозит до восьми лет заключения.