За кермом авто був неповнолітній без прав. Більше загиблу неповнолітню Майю дізнався OBOZ.UA, передає 24 Канал.

Що відомо про загиблу у ДТП на Львівщині?

На Львівщині 13 серпня на трасі "Жидачів – Ходорів" поблизу села Іванівці трапилася смертельна аварія. Неповнолітній водій Mercedes-Benz, який не мав прав, не впорався з керуванням та зіткнувся з Seat Altea XL.

Унаслідок ДТП загинуло 2 людей, що були пасажирами Mercedes. Серед них – 15-річна Майя Размадзе. Ще троє пасажирів отримали травми та потрапили до лікарні. Водія затримали, він не зазнав травм.

Майя закінчила ліцей №2 у Жидачеві та вступила до коледжу. Два тижні тому вона втратила маму Анжелу, якій було 37 років. Мама померла через аневризму.

Дівчата були погодками, мама сама їх виховувала. Робила для них усе, що могла. Майя була дуже світлою, талановитою дівчинкою. Добре вчилася, займалася вокалом, народними танцями,

– згадує дівчину знайома сім'ї.

За даними видання, у родині також росте 14-річна Тетяна. Батько дівчат воював на фронті, а після поранення служить у ТЦК.

У п'ятницю, 15 серпня, у Жидачеві відбулося прощання з Майєю. У ліцеї про неї відгукуються тепло: вона була талановитою, артистичною та любила співати.

