В ночь на 30 июня вблизи румынского города Бакэу произошло ДТП с участием пассажирского автобуса украинского автоперевозчика и микроавтобуса с румынской регистрацией, передает 24 Канал со ссылкой на МИД.
Смотрите также Жуткая авария в Хмельницкой области: есть пострадавшие и жертвы, среди них – ребенок
Детали аварии
Известно, что в автобусе находилось 60 граждан Украины. Он двигался по маршруту Украина – Болгария. В микроавтобусе находилось 5 граждан Румынии.
В результате столкновения один человек погиб (гражданка Румынии), трое – получили ранения различной степени тяжести (одна гражданка Украины и двое граждан Румынии).
Пострадавшей гражданке Украины была оказана медицинская помощь на месте, в госпитализации она не нуждалась.
По факту ДТП открыто уголовное производство, украинские водители были опрошены в качестве свидетелей. В тот же день граждане Украины продолжили движение по маршруту на другом автобусе, предоставленном перевозчиком.
Посольство Украины направило официальный запрос в правоохранительные органы с целью установления обстоятельств инцидента. Дело находится на контроле Посольства,
– отметили в МИД.
Напомним, что ночью 29 июня в Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП между легковым автомобилем Volkswagen и грузовиком MAN.