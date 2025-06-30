В ночь на 30 июня вблизи румынского города Бакэу произошло ДТП с участием пассажирского автобуса украинского автоперевозчика и микроавтобуса с румынской регистрацией, передает 24 Канал со ссылкой на МИД.

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Детали аварии

Известно, что в автобусе находилось 60 граждан Украины. Он двигался по маршруту Украина – Болгария. В микроавтобусе находилось 5 граждан Румынии.

В результате столкновения один человек погиб (гражданка Румынии), трое – получили ранения различной степени тяжести (одна гражданка Украины и двое граждан Румынии).

Пострадавшей гражданке Украины была оказана медицинская помощь на месте, в госпитализации она не нуждалась.

По факту ДТП открыто уголовное производство, украинские водители были опрошены в качестве свидетелей. В тот же день граждане Украины продолжили движение по маршруту на другом автобусе, предоставленном перевозчиком.

Посольство Украины направило официальный запрос в правоохранительные органы с целью установления обстоятельств инцидента. Дело находится на контроле Посольства,

– отметили в МИД.

Напомним, что ночью 29 июня в Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП между легковым автомобилем Volkswagen и грузовиком MAN.