У ніч на 30 червня поблизу румунського міста Бакеу сталася ДТП за участю пасажирського автобуса українського автоперевізника та мікроавтобусу з румунською реєстрацією, передає 24 Канал із посиланням на МЗС.

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Деталі аварії

Відомо, що в автобусі перебувало 60 громадян України. Він рухався за маршрутом Україна – Болгарія. У мікроавтобусі перебувало 5 громадян Румунії.

Внаслідок зіткнення одна особа загинула (громадянка Румунії), троє – отримали поранення різного ступеню тяжкості (одна громадянка України та двоє громадян Румунії).

Постраждалій громадянці України було надано медичну допомогу на місці, госпіталізації вона не потребувала.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження, українські водії були опитані в якості свідків. Того ж дня громадяни України продовжили рух за маршрутом на іншому автобусі, наданому перевізником.

Посольство України надіслало офіційний запит до правоохоронних органів з метою встановлення обставин інциденту. Справа перебуває на контролі Посольства,

– наголосили в МЗС.

Нагадаємо, що уночі 29 червня у Голосіївському районі Києва сталася смертельна ДТП між легковим автомобілем Volkswagen і вантажівкою MAN.