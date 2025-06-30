Загалом в обох транспортних засобах перебували майже 70 людей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Digi24.
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Що відомо про ДТП з українцями у Румунії
В автобусі перебували 60 громадян України, зокрема 21 дитина. У мікроавтобусі були 5 осіб.
ДТП сталася на трасі DN2 у румунському місті Бакеу.
Відомо, що автобус врізався у мікроавтобус, який був припаркований на узбіччі дороги.
4 пасажири з мікроавтобуса були травмовані й госпіталізовані із серйозними травмами.
Ще 1 людину з автобуса також доправили до лікарні. Окрім того, 2 дітям надали допомогу на місці.
На жаль, загинула 29-річна жінка, яка перебувала в мікроавтобусі.
У поліції додали, що автобусом керував 40-річний чоловік. Алкотест був негативним.
Наголошується, що він не був громадянином Румунії.