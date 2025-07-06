ДТП сталася між містами Кунсентмартон і Тисафельдвар, передає 24 Канал із посиланням на посольство України.

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Скільки постраждалих

Дипломати посольства України одразу виїхали на місце пригоди.

Відомо, що внаслідок аварії 19 осіб постраждали, із них 17 осіб неповнолітні громадяни України. Щонайменше двоє неповнолітніх громадян отримали тяжкі травми.

Постраждалих госпіталізовано до місцевих лікарень. Решті 49 пасажирам наразі забезпечено тимчасове розташування та сніданок.

Посольство України в Угорщині перебуває на постійному контакті з компетентними органами Угорщини та медичними закладами, до яких госпіталізували громадян України. Справа перебуває на особливому контролі установи.

За даними угорської поліції, ДТП трапилася близько 5-ої години ранку за межами Кундялуша. Автобус за невстановлених обставин з'їхав у кювет і перекинувся на бік біля залізничного насипу.

У салоні автобуса перебували 77 осіб – серед них дорослі та діти.

Нагадаємо, що у Румунії автобус з 60 громадянами України зіткнувся з мікроавтобусом, в якому було 5 румунів, одна людина загинула, троє поранені.