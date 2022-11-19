В Киевской области выпивший водитель сбил насмерть 12-летнего переселенца из Херсона

Вечером 18 ноября произошло трагическое ДТП в Киевской области. Под колесами легковушки погиб 12-летний переселенец из Херсона.

Об этом сообщил в своем телеграме начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов. Он отметил, что автомобиль унес жизнь мальчика на Белоцерковщине.

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Не дошел до дома 100 метров

Известно, что трагическое ДТП произошло в поселке городского типа Бриловка около 17:00. Как отметил Небитов, 12-летний мальчик из многодетной семьи в тот вечер ходил за продуктами. Домой он возвращался по обочине и не дошел каких-то 100 метров. К сожалению, его сбил насмерть 57-летний водитель легковушки.



ДТП произошло в Бриловке на Белоцерковщине / Фото из телеграма Небитова

Небитов отметил, что по предварительной информации, водитель автомобиля ехал под хмельком. 57-летний мужчина был задержан, пока он находится в изоляторе временного содержания.



По предварительной информации, водитель был пьян / Фото из телеграма Небитова



Мужчина на легковушке сбил 12-летнего переселенца / Фото из телеграма Небитова

Начальник управления добавил, что семья 12-летнего мальчика – вынужденные переселенцы, сбежавшие из-под оккупации в Херсонской области. В семье, кроме погибшего, воспитывали еще семь детей. Причем на Киевщину семья перебралась всего месяц назад.

Ситуация на дорогах непростая

В то же время следует понимать, что сейчас ситуация на дорогах крайне опасна. Прежде всего, это связано с аварийными и плановыми отключениями света. Это значит, что водители могут банально не увидеть пешеходов.

Призываю водителей соблюдать правила дорожного движения. Родителей же прошу позаботиться о безопасности детей и их видимости на дороге в темное время суток,

– попросил Небитов.

Следует также не забывать, что Украину начало засыпать снегом. Поэтому местами дороги могли превратиться в настоящий каток. Усложняют ситуацию также некоторые водители, которые не подготовились к зимнему сезону раньше времени.

Напомним, что несколько дней назад львовянин на скорости влетел в блокпост на трассе Киев – Чоп. Произошло это 13 ноября в Ровенской области. Водитель не справился с управлением и врезался в стоящий неподалеку служебный автомобиль Mitsubishi Outlander.

В результате этого в Корецкую городскую больницу отправили военного, который как раз был на посту. У него были открытые переломы ноги, ссадины и гематомы.

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