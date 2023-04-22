Пьяный подросток решил "покуражиться" на отцовском авто: спровоцировал ДТП, погиб его друг

В Одесской области в ночь на 22 апреля произошло жуткое ДТП. Его спровоцировал пьяный подросток. К сожалению, в результате ДТП погиб один человек.

Трагедия произошла на дороге Виноградовка – Болград возле села Кирнички. Правоохранители рассказали о деталях.

Обратите внимание Дочь скандального "регионала" попала в аварию: детали масштабного ДТП в центре Киева

По предварительным данным, 16-летний подросток сел за руль легкового автомобиля отца. Несовершеннолетний поехал кататься с двумя друзьями. В то же время он не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который был запаркован на обочине.

В результате аварии один 17-летний пассажир легковушки погиб на месте, другой 16-летний пассажир получил ушибы предплечья и таза. Несовершеннолетний водитель ВАЗа и водитель грузовика не пострадали,

– говорится в сообщении.

Позже выяснили, что несовершеннолетний был пьян. В настоящее время продолжается следствие. В рамках производства был назначен ряд экспертиз. В настоящее время продолжается следствие.

В Одесской области не разминулись три грузовика

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибшего.

Также в Одесской области произошло масштабное ДТП с участием трех грузовиков. Инцидент произошел на трассе Одесса – Рени, между селами Старокозачье и Монаши. К сожалению, пострадали 3 человека. Среди них – ребенок. Пострадавшие оперативно госпитализированы.