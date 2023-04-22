П'яний підліток вирішив "покуражитись" на батьковому авто: спричинив ДТП, загинув його друг

В Одеській області у ніч на 22 квітня сталася моторошна ДТП. Її спричинив п'яний підліток. На жаль, внаслідок ДТП, загинула одна людина.

Трагедія сталася на дорозі Виноградівка – Болград поблизу села Кирнички. Правоохоронці розповіли деталі.

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За попередніми даними, 16-річний підліток сів за кермо батьківського легкового автомобіля. Неповнолітній поїхав кататися з двома друзями. Водночас не впорався з керуванням й зіткнувся з вантажівкою, яка була запаркована на узбіччі.

Унаслідок аварії один 17-річний пасажир легковика загинув на місці, інший, 16-річний, пасажир, отримав забої передпліччя та таза. Неповнолітній кермувальник ВАЗу та водій вантажівки не постраждали,

– мовиться у повідомленні.

Згодом з'ясували, що неповнолітній був п'яним. Наразі триває слідство. У межах провадження призначили низку експертиз. Наразі триває слідство.

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Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблого.

Також на Одещині сталася масштабна ДТП за участі трьох вантажівок. Інцидент стався на трасі Одеса – Рені, між селами Старокозаче та Монаші. На жаль, постраждали 3 людей. Серед них – дитина. Постраждалих оперативно госпіталізували.