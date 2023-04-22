Трагедія сталася на дорозі Виноградівка – Болград поблизу села Кирнички. Правоохоронці розповіли деталі.
Зверніть увагу Донька скандального "регіонала" потрапила в аварію: деталі масштабної ДТП в центрі Києва
За попередніми даними, 16-річний підліток сів за кермо батьківського легкового автомобіля. Неповнолітній поїхав кататися з двома друзями. Водночас не впорався з керуванням й зіткнувся з вантажівкою, яка була запаркована на узбіччі.
Унаслідок аварії один 17-річний пасажир легковика загинув на місці, інший, 16-річний, пасажир, отримав забої передпліччя та таза. Неповнолітній кермувальник ВАЗу та водій вантажівки не постраждали,
– мовиться у повідомленні.
Згодом з'ясували, що неповнолітній був п'яним. Наразі триває слідство. У межах провадження призначили низку експертиз. Наразі триває слідство.
На Одещині не розминулись три вантажівки
Також на Одещині сталася масштабна ДТП за участі трьох вантажівок. Інцидент стався на трасі Одеса – Рені, між селами Старокозаче та Монаші. На жаль, постраждали 3 людей. Серед них – дитина. Постраждалих оперативно госпіталізували.