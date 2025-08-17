Женщина в Кировоградской области ненароком сбила свою дочь автомобилем. Медики пытались спасти жизнь ребенка, однако их действия ей не помогли.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источники УНН в правоохранительных органах.

Что известно о ДТП с ребенком в Александрии?

Женщина в Александрии наехала машиной на свою 15-летнюю дочь. Управляя автомобилем Toyota Rav4 во дворе жилого дома мать допустила ошибку в управлении и поехала назад. Двери авто были открытыми, именно ими водитель сбила дочь, которая стояла рядом. Таким образом девочка попала под колеса.

Ребенка сразу же повезли в больницу, где ей пытались оказать медицинскую помощь из-за полученных травм. Однако спасти девочку не удалось и она умерла прямо в медучреждении.

Полиция проводит расследование всех обстоятельств инцидента.

