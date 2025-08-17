Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источники УНН в правоохранительных органах.
Что известно о ДТП с ребенком в Александрии?
Женщина в Александрии наехала машиной на свою 15-летнюю дочь. Управляя автомобилем Toyota Rav4 во дворе жилого дома мать допустила ошибку в управлении и поехала назад. Двери авто были открытыми, именно ими водитель сбила дочь, которая стояла рядом. Таким образом девочка попала под колеса.
Ребенка сразу же повезли в больницу, где ей пытались оказать медицинскую помощь из-за полученных травм. Однако спасти девочку не удалось и она умерла прямо в медучреждении.
Полиция проводит расследование всех обстоятельств инцидента.
ДТП с жертвами в Украине: последние новости
- На автодороге "Жидачев-Ходоров" в Стрыйском районе Львовской области 13 августа произошло столкновение автомобилей. Mercedes-Benz, за рулем которого был несовершеннолетний 17-летний парень въехал в Seat Altea XL под управлением 31-летнего мужчины. В аварии погибли 15-летняя девушка и 20-летний мужчина – пассажиры первого авто.
- В Ровенской области правоохранитель из Ровно сбил двух пешеходов. Один из них погиб. Полицейские подозревали, что водитель был не трезв, однако он отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Сейчас продолжается расследование обстоятельств аварии, мужчине грозит до восьми лет заключения.