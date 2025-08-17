Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела УНН у правоохоронних органах.

Що відомо про ДТП з дитиною в Олександрії?

Жінка в Олександрії наїхала машиною на свою 15-річну доньку. Керуючи автомобілем Toyota Rav4 у дворі житлового будинку мати припустилася помилки в керування та поїхала назад. Двері авто були відкритими, саме ними водійка збила доньку, яка стояла поряд. Таким чином дівчинка потрапила під колеса.

Дитину одразу ж повезли в лікарню, де їй намагалися надати медичну допомогу через отримані травми. Однак врятувати дівчинку не вдалося й вона померла просто в медзакладі.

Поліція проводить розслідування всіх обставин інциденту.

