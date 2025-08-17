Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела УНН у правоохоронних органах.
Що відомо про ДТП з дитиною в Олександрії?
Жінка в Олександрії наїхала машиною на свою 15-річну доньку. Керуючи автомобілем Toyota Rav4 у дворі житлового будинку мати припустилася помилки в керування та поїхала назад. Двері авто були відкритими, саме ними водійка збила доньку, яка стояла поряд. Таким чином дівчинка потрапила під колеса.
Дитину одразу ж повезли в лікарню, де їй намагалися надати медичну допомогу через отримані травми. Однак врятувати дівчинку не вдалося й вона померла просто в медзакладі.
Поліція проводить розслідування всіх обставин інциденту.
ДТП із жертвами в Україні: останні новини
- На автодорозі "Жидачів-Ходорів" у Стрийському районі Львівщини 13 серпня сталося зіткнення автомобілів. Mercedes-Benz, за кермом якого був неповнолітній 17-річний хлопець в'їхав у Seat Altea XL під керуванням 31-річного чоловіка. В аварії загинули 15-річна дівчина та 20-річний чоловік – пасажири першого авто.
- У Рівненській області правоохоронець з Рівного збив двох пішоходів. Один з них загинув. Поліцейські підозрювали, що водій був не тверезий, однак він відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння. Наразі триває розслідування обставин аварії, чоловікові загрожує до восьми років ув'язнення.