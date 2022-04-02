Дуда на своем самолете вывез онкобольных украинских детей в Италию

Президент Польши Анджей Дуда вместе с супругой Агатой Корнахаузер-Дудой отправились с визитом в Италию и Ватикан. Супруги забрали с собой в Рим украинских онкобольных детей.

С ними также улетели родители и родные дети. Об этом сообщил президент Польши, опубликовав фото с маленькой девочкой Викторией.

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Дуда вывез онкобольных украинских детей в Италию

По информации канцелярии президента Польши, в Рим на самолете вместе с президентскими супругами полетели пятеро онкобольных детей, а также их опекуны, братья и сестры.

С нами в Рим прилетели украинские дети, для которых готовит онкотерапию педиатрический госпиталь Младенца Иисуса в Риме (Ospedale Pediatrico Bambino Gesù),

– заявил Дуда.

Он отметил, что самой молодой пассажиркой была Виктория, родившаяся за два месяца до начала вторжения России в Украину. Президент добавил, что у могилы святого Иоанна Павла II они помолились, чтобы "имя девочки стало пророческим для ее Родины".