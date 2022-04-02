Об этом говорилось во время встречи украинской делегации во главе с главой партии "Слуга Народа" Еленой Шуляк с делегациями депутатов Польши и Великобритании.

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Шуляк рассказала, что Великобритания и Польша готовы оказывать помощь, в частности, в вопросе помощи украинцам, вынужденно покинувшим Украину, в создании совместных образовательных и социальных программ.

Спасибо коллегам, которые готовы оказать плечо помощи в такое сверхсложное для Украины время. Уверена, вместе нам удастся победить все вызовы,

– сказала она.

Как отметил участник встречи, народный депутат "Слуги Народа" Никита Потураев, Польша и Великобритания многое делают в плане помощи беженцам и не только.

"Это два надежных союзника Украины в Европе. Мы благодарим за помощь в устройстве наших граждан и обеспечении их всем необходимым", – отметил он.



Украина, Британия и Польша углубят сотрудничество на уровне парламентов / Фото "Слуги народа"

Во время встречи стороны также обсудили, что еще предстоит сделать в этом плане. Речь идет о:

улучшении психологической помощи,

активизации работы на уровне депутатов ВРУ и Сейма Польши,

как Великобритания может увеличить свой вклад в решение проблемы беженцев, как в Европе, так и в Украине.

По оценке ООН, более 10 миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома из-за войны. Из них 6,5 миллиона человек являются внутренними переселенцами, а 3,9 миллиона – уехали за границу.

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