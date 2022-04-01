Про це мовилося під час зустрічі української делегації на чолі з головою партії "Слуга Народу" Оленою Шуляк з делегаціями депутатів Польщі та Великої Британії.

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Шуляк розповіла, що Велика Британія та Польща готові надавати допомогу, зокрема, в питанні допомоги українцям, що вимушено залишили Україну, в створенні спільних освітніх та соціальних програм тощо.

Дякуємо колегам, які готові надати плече допомоги в такий надскладний для України час. Впевнена, разом нам вдасться перемогти всі виклики,

– сказала вона.

Як зазначив учасник зустрічі, народний депутат "Слуги Народу" Микита Потураєв, Польща і Велика Британія багато роблять в плані допомоги біженцям і не тільки.

"Це два надійних союзники України в Європі. Ми дякуємо за допомогу у влаштуванні наших громадян і забезпеченні їх всім необхідним", – зауважив він.



Україна, Британія та Польща поглиблять співпрацю на рівні парламентів / Фото "Слуги народу"

Під час зустрічі сторони також обговорили, що ще потрібно зробити в цьому плані. Мовиться про:

покращення психологічної допомоги,

активізацію роботи на рівні депутатів ВРУ та Сейму Польщі,

як Британія може збільшити свій внесок у розв'язання проблеми біженців, як в Європі, так і в Україні.

За оцінкою ООН, понад 10 мільйонів українців змушені були покинути свої домівки через війну. З них 6,5 мільйона осіб є внутрішніми переселенцями, а 3,9 мільйона – виїхали за кордон.

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