Об этом сообщило Министерство внутренних дел Германии. По состоянию на пятницу, 1 апреля, германская полиция зарегистрировала 294 508 беженцев из Украины.

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Однако фактическое количество беженцев может быть значительно выше. Дело в том, что между Германией и Польшей нет пограничного контроля. Поэтому неизвестно, сколько на самом деле украинцев прибыли в Германию. Большинство беженцев, прибывающих в Германию, – женщины, дети и пожилые люди.

Сколько человек покинули дома

По оценке ООН, более 10 миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома из-за войны. Из них 6,5 миллиона человек – внутренние переселенцы, а 3,9 миллиона – выехали за границу.

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