Дуда своїм літаком вивіз онкохворих українських дітей до Італії

З ними також полетіли батьки та рідні дітей. Про це повідомив президент Польщі, опублікувавши фото з маленькою дівчинкою Вікторією.

Зауважте Україна, Британія та Польща поглиблять співпрацю для розв'язання проблем біженців

Дуда вивіз онкохворих українських дітей до Італії

За інформацією канцелярії президента Польщі, до Риму літаком разом із президентським подружжям полетіли п'ятеро онкохворих дітей, а також їхні опікуни, брати і сестри.

З нами до Риму прилетіли українські діти, для яких готує онкотерапію педіатричний шпиталь Немовляти Ісуса в Римі (Ospedale Pediatrico Bambino Gesù),

– заявив Дуда.

Він зазначив, що наймолодшою пасажиркою була Вікторія, яка народилася за два місяці до початку вторгнення Росії в Україну. Президент додав, що біля могили святого Іоанна Павла II вони помолилися, щоб "ім'я дівчинки стало пророчим для її Батьківщини".



Анджей Дуда літаком вивіз онкохворих українських дітей до Італії / Фото з фейсбуку Дуди

Зауважимо, діти, яких президент Дуда привіз до Італії, раніше були евакуйовані до Польщі з різних міст України. У всіх них важкий діагноз – рак.

Зверніть увагу – Брифінг голови МЗС України Дмитра Кулеби за підсумками переговорів у Польщі: дивіться відео