Душил и спаивал: в Винницкой области мужчина похитил 11-летнюю девочку и хотел изнасиловать

В Могилев-Подольском районе мужчина похитил девочку, закрылся с ней в доме и пытался изнасиловать. Когда ребенок сопротивлялся, он стал ее душить и спаивал алкоголем.

Чудом ребенка удалось спасти. Об ее исчезновении в полицию сообщила обеспокоенная мама.

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Просто похитил 11-летнюю девочку на улице

Следователи установили, что девочку пьяный мужчина встретил на улице, когда она возвращалась домой от подружки. Пригрозив расправой, он заставил ребенка сесть в коляску его мотоцикла и ехать с ним. К счастью, его увидели неравнодушные односельчане и сообщили об этом матери ребенка.

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Родные побежали к дому мужчины: но он закрылся с ребенком и никого не впускал. Тогда мама сразу же позвонила в полицию. Девочка сопротивлялась и хотела убежать от насильника. Тогда он стал ее душить и поить алкоголем.

Оперативники ворвались в дом предполагаемого насильника и вызволили шокированную девочку. 56-летнего злоумышленника задержали и посадили в изолятор.

За преступление ему грозит заключение сроком до 15 лет. Ребенку же сейчас оказывают помощь психологи.

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Не первая попытка изнасилования

По словам начальника Могилев-Подольского райотдела полиции Василия Ободовского, злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления. В частности в его биографии попытка изнасилования.

На месте происшествия криминалисты изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о преступных действиях задержанного. Решают вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения – содержание под стражей. Проводится досудебное расследование. Назначено проведение ряда экспертиз.

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