Душив і споював: на Вінниччині чоловік викрав 11-річну дівчинку і хотів зґвалтувати

У Могилів-Подільському районі чоловік викрав дівчинку, зачинився з нею у домі і намагався зґвалтувати. Коли дитина опиралася, він став її душити і споював алкоголем.

Дивом дитину вдалося врятувати. Про її зникнення у поліцію повідомила стурбована мама.

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Просто викрав 11-річну дівчинку на вулиці

Слідчі встановили, що дівчинку п'яний чоловік зустрів на вулиці, коли вона поверталась додому від подружки. Пригрозивши розправою, він змусив дитину сісти у коляску його мотоцикла та їхати з ним. На щастя, його побачили небайдужі односельці і повідомили про це матері дитини.



Мотоколяска, у яку він силою всадив дитину

Рідні побігли до будинку чоловіка: та він зачинився з дитиною і нікого не впускав. Тоді мама одразу ж подзвонила у поліцію. Дівчинка ж пручалася і хотіла втекти від насильника. Тоді він став її душити і поїти алкоголем.

Оперативники вдерлися до будинку ймовірного ґвалтівника і визволили шоковану дівчинку. 56-річного зловмисника затримали і посадили в ізолятор.

За злочин йому загрожує ув'язнення терміном до 15 років. Дитині ж наразі надають допомогу психологи.

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Не перша спроба зґвалтування

За словами начальника Могилів-Подільського райвідділку поліції Василя Ободовського, зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини. Зокрема у його біографії спроба зґвалтування.

На місці події криміналісти вилучили речові докази, що свідчать про злочинні дії затриманого. Вирішують питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Проводиться досудове розслідування. Призначено проведення ряду експертиз.

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