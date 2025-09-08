Движение сопротивления рассказало о 91-летнем Иосифе Гевчуке, разведчике, ветеране ОУН и УПА, который посвятил свою жизнь освободительной борьбе за украинское государство. Мужчину наградили почетным нагрудным знаком Командующего ССО ВСУ "Волчья стая".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы Специальных Операций ВС Украины.

Что известно о жизни и награждении Иосифа Гевчука?

Бойцы рассказали, что 91-летний Иосиф Гевчук посвятил свою жизнь освободительной борьбе за украинское государство.

Известно, что Иосиф Николаевич – разведчик, ветеран ОУН и УПА, который еще в 14 лет выбрал путь быть верным идеям предшественников – борцов за свободу Украины.

Воины сообщили о награждении Иосифа Николаевича: смотрите видео

Участники Движения сопротивления ССО ВСУ объяснили, что Гевчук прошел тюрьмы и ссылки, однако остался непоколебимым в своих ценностях и убеждениях. Уже в независимой Украине десятилетиями занимался общественной деятельностью, передавая следующим поколениям собственный опыт сопротивления.

Я украинец. Я имею право любить свою Украину, потому что я украинец,

– говорит Иосиф Гевчук.

Иосиф Гевчук награжден почетным нагрудным знаком Командующего ССО ВСУ "Волчья стая" за успешное выполнение важных задач по организации, ведения и поддержания движения сопротивления.

Участников Движения сопротивления наградили: что известно?