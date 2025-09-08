Рух опору розповів про 91-річного Йосипа Гевчука, розвідника, ветерана ОУН і УПА, який присвятив своє життя визвольній боротьбі за українську державу. Чоловіка нагородили почесним нагрудним знаком Командувача ССО ЗСУ "Вовча зграя".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сили Спеціальних Операцій ЗС України.

Що відомо про життя та нагородження Йосипа Гевчука?

Бійці розповіли, що 91-річний Йосип Гевчук присвятив своє життя визвольній боротьбі за українську державу.

Відомо, що Йосип Миколайович – розвідник, ветеран ОУН і УПА, який ще у 14 років обрав шлях бути вірним ідеям попередників – борців за свободу України.

Воїни повідомили про нагородження Йосипа Миколайовича: дивіться відео

Учасники Руху опору ССО ЗСУ пояснили, що Гевчук пройшов тюрми й заслання, проте залишився непохитним у своїх цінностях та переконаннях. Уже в незалежній Україні десятиліттями займався громадською діяльністю, передаючи наступним поколінням власний досвід спротиву.

Я українець. Я маю право любити свою Україну, бо я українець,

– каже Йосип Гевчук.

Йосипа Гевчука нагороджено почесним нагрудним знаком Командувача ССО ЗСУ "Вовча зграя" за успішне виконання важливих завдань щодо організації, ведення й підтримання руху опору.

Учасників Руху опору нагородили: що відомо?