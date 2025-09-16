Украинские воины успешно искореняют врага с нашей земли. Потери России в войне превысили миллион человек.

В ряды "двухсотых" присоединился и оккупант с интересной внешностью. Он мог бы стать очередным двойником российского диктатора, но Кремль приготовил для него другую судьбу, передает 24 Канал со ссылкой на "Спартан".

Смотрите также Из 25 выжило 2: россияне жалуются на большие потери в перехвате ГУР

Как защитники уничтожили "Путина"?

"Родина" отправила российского военного с лицом Путина штурмовать Покровское направление. Там он попался на глаза воинам 3-й бригады оперативного назначения "Спартан". Мгновенный сброс с дрона – и оккупант отправился слушать, как поет Кобзон вживую.

Между тем защитники говорят, что у наших операторов дронов хватит сбросов на всех россиян, пришедших на украинскую землю.

Что известно о последних поражениях врага?