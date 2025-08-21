Зеленский рассказал о том, какие варианты переговоров Украина рассматривает с Россией. Уже сформирована координационная группа для организации встречи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу Владимира Зеленского с журналистами.

Какая встреча с Россией может состояться?

Американская сторона сформировала координационную группу для подготовки встречи с россиянами. Она состоит из Рубио, Уиткоффа и Вэнса.

С нашей стороны в Вашингтоне был быстрый диалог между Умеровым, Ермаком, Виткоффом и Рубио. Мы не хотим никакой тени, мы хотим координироваться с американцами,

– сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что встреча лидеров США и Европы в Вашингтоне была организована именно для Украины.

"Мы хотим получить понимание архитектуры гарантий безопасности в течение 7 – 10 дней. И с пониманием получить встречу в трехстороннем формате", – отметил президент.

Союзники будут работать над гарантиями безопасности, которые подобны 5 статье НАТО.

После формирования определенной конфигурации таких гарантий лидеры Украины и России, по мнению Трампа должны встретиться через неделю-две. Он также допустил, что присоединится, если сторонам будет трудно согласовать именно двустороннюю встречу.

Украина и Европа надеются на сильную реакцию США, если Россия откажется от двусторонних переговоров. Теперь шаг должна сделать Москва.

Что известно о подготовке переговоров между Украиной и Россией?