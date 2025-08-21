Двусторонняя или трехсторонняя встреча: Зеленский назвал варианты, которые рассматривает Украина
- Украина рассматривает возможность двусторонней или трехсторонней встречи с Россией, координируя усилия с американской стороной.
- Зеленский подчеркнул важность архитектуры гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО, с привлечением США и Европы.
- Лидеры Украины и России могут встретиться через неделю-две после формирования гарантий с возможным вмешательством Трампа, если переговоры будут сложными.
- Украина и Европа ожидают сильной реакции США в случае отказа России от переговоров.
Зеленский рассказал о том, какие варианты переговоров Украина рассматривает с Россией. Уже сформирована координационная группа для организации встречи.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу Владимира Зеленского с журналистами.
Какая встреча с Россией может состояться?
Американская сторона сформировала координационную группу для подготовки встречи с россиянами. Она состоит из Рубио, Уиткоффа и Вэнса.
С нашей стороны в Вашингтоне был быстрый диалог между Умеровым, Ермаком, Виткоффом и Рубио. Мы не хотим никакой тени, мы хотим координироваться с американцами,
– сообщил Зеленский.
Он подчеркнул, что встреча лидеров США и Европы в Вашингтоне была организована именно для Украины.
"Мы хотим получить понимание архитектуры гарантий безопасности в течение 7 – 10 дней. И с пониманием получить встречу в трехстороннем формате", – отметил президент.
Союзники будут работать над гарантиями безопасности, которые подобны 5 статье НАТО.
После формирования определенной конфигурации таких гарантий лидеры Украины и России, по мнению Трампа должны встретиться через неделю-две. Он также допустил, что присоединится, если сторонам будет трудно согласовать именно двустороннюю встречу.
Украина и Европа надеются на сильную реакцию США, если Россия откажется от двусторонних переговоров. Теперь шаг должна сделать Москва.
Что известно о подготовке переговоров между Украиной и Россией?
После телефонного разговора с Путиным Трамп заявил о подготовке трехсторонней встречи с Зеленским, однако место для этого пока не согласовано.
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская сторона уже работает над организацией переговоров, а также выразил надежду на заключение соглашения.
Дональд Трамп 18 августа заявил, что Владимир Путин якобы согласился с тем, что Украина должна иметь гарантии безопасности. Далее, как отметил американский президент, он с европейскими партнерами решит, кто за что будет отвечать в этих гарантиях безопасности.