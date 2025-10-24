Вице-президент США ответил на намеки экс-чиновницы Белого дома о "пленении" его жены
- Джей Ди Вэнс раскритиковал слова бывшей пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая публично намекнула, что жена Вэнса якобы нуждается в "спасении".
- Вэнс назвал комментарии Псаки о его жене "позорными".
Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс раскритиковал слова бывшей пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая говорила о "спасении" жены Вэнса от него самого. Сам чиновник назвал такие комментарии "позорными".
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Fox News, где процитировали слова вице-президента США.
Смотрите также Последнее слово за Трампом, – Вэнс о ракетах Tomahawk для Украины
Что известно о намеках относительно жены Вэнса?
Во время разговора в эпизоде подкаста I've Had It Псаки назвала Вэнса "страшнее", чем президент Дональд Трамп.
Она заявила, что он "хочет стать президентом превыше всего остального" и "как хамелеон", "делает себя тем, кем, по его мнению, его хочет видеть аудитория".
Мне всегда интересно, что происходит в голове его жены. То есть ты в порядке? Пожалуйста, моргни четыре раза. Мы придем. Мы тебя спасем,
– сказала она.
Указывается, что нынешний директор по коммуникациям Белого Стивен Чун обвинил Псаки в "переносе собственных личных проблем на других" и заявил, что ей "приходится компенсировать отсутствие таланта, говоря неправду".
На ее слова отреагировал и сам Вэнс и назвал слова экс-главы "позорными". Он отметил, что ему "очень повезло иметь замечательную жену".
"Я считаю это позорным, но, конечно, вторая леди может говорить сама за себя", – подчеркнул он журналистам.
Смотрите также Голос "Ржавого пояса": почему Джей Ди Вэнс является большей угрозой для Украины, чем сам Трамп
Что известно о жене Вэнса: кратко
Уша Вэнс, дочь индийских иммигрантов, родилась в Сан-Диего.
Она получила магистерскую степень по раннемодерной истории от Кембриджского университета (колледж Клэр) и диплом юриста Йельской школы права, где состоялась встреча с будущим мужем.
Пара поженилась в 2014 году, через год после выпуска. Сейчас у супругов есть 3 детей – Юэн Блейн, Вивек и Мирабель Роуз.