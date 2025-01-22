Подробно о жизни и деятельности Уши Вэнс – читайте в материале Show 24.

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Детство Уши

Уша, дочь индийских иммигрантов, родилась в Сан-Диего. Ее отец Криш Чилукури, инженер по образованию, преподавал в Университете штата Сан-Диего, а мать Лакшми занимала должность проректора Школы биологических наук Калифорнийского университета в Сан-Диего. Семья из индийского штата Андхра-Прадеш.

Образование

После окончания школы Маунт-Кармел Уша поступила в Йельский университет, где получила степень бакалавра истории. Далее она посвятила время волонтерской работе в начальных школах, где помогала детям овладевать базовыми знаниями, и стала главным редактором издания Our Education, что специализировалось на образовательной политике. Параллельно девушка преподавала английский язык и американскую историю в университете Сунь Ятсена в китайском городе Гуанчжоу как стипендиат Йельского университета.

Позже Уша получила магистерскую степень по раннемодерной истории от Кембриджского университета (колледж Клэр) и диплом юриста Йельской школы права, где состоялась судьбоносная встреча с будущим мужем.

Отношения с Джей Ди Вэнсом

Они познакомились во время совместной работы над учебным проектом и участии в дискуссионной группе, которая исследовала социальные проблемы в американском обществе.

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Пара поженилась в 2014 году, через год после выпуска. Сейчас у супругов есть трое детей – 7-летний Юэн Блейн, 4-летний Вивек и 3-летняя Мирабель Роуз.



Уша Вэнс с мужем и тремя детьми / Фото Getty images

После выпуска Уша работала клерком у судьи Бретта Кавано, когда тот занимал должность судьи апелляционного суда Вашингтона. Ее карьера продолжилась в должности клерка у председателя Верховного суда США Джона Робертса.

С 2015 года Уша работала судебным юристом в вашингтонской юридической фирме Munger, Tolles & Olson. Однако она объявила о своей отставке, чтобы сосредоточиться на заботе о семье.

Теперь Джей Ди Вэнс с женой и тремя детьми переедут из их дома в Цинциннати, штат Огайо, в официальную резиденцию вице-президента США, расположенную на территории Военно-морской обсерватории в Вашингтоне.