Детально про життя та діяльність Уші Венс – читайте в матеріалі Show 24.

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Дитинство Уші

Уша, донька індійських іммігрантів, народилася в Сан-Дієго. Її батько Кріш Чілукурі, інженер за освітою, викладав в Університеті штату Сан-Дієго, а мати Лакшмі обіймала посаду проректорки Школи біологічних наук Каліфорнійського університету в Сан-Дієго. Родина походить з індійського штату Андхра-Прадеш.

Освіта

Після закінчення школи Маунт-Кармел Уша вступила до Єльського університету, де здобула ступінь бакалавра історії. Далі вона присвятила час волонтерській роботі в початкових школах, де допомагала дітям опановувати базові знання, та стала головною редакторкою видання Our Education, що спеціалізувалося на освітній політиці. Паралельно дівчина викладала англійську мову та американську історію в університеті Сунь Ятсена в китайському місті Гуанчжоу як стипендіатка Єльського університету.

Згодом Уша здобула магістерський ступінь з ранньомодерної історії від Кембриджського університету (коледж Клер) та диплом юриста Єльської школи права, де відбулася доленосна зустріч з майбутнім чоловіком.

Стосунки з Джей Ді Венсом

Вони познайомились під час спільної роботи над навчальним проєктом та участі в дискусійній групі, що досліджувала соціальні проблеми в американському суспільстві.

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Пара одружилася у 2014 році, через рік після випуску. Зараз у подружжя є троє дітей – 7-річний Юен Блейн, 4-річний Вівек та 3-річна Мірабель Роуз.



Уша Венс з чоловіком та трьома дітьми / Фото Getty images

Після випуску Уша працювала клерком у судді Бретта Кавано, коли той обіймав посаду судді апеляційного суду Вашингтона. Згодом її кар'єра продовжилася на посаді клерка у голови Верховного суду США Джона Робертса.

З 2015 року Уша працювала судовим юристом у вашингтонській юридичній фірмі Munger, Tolles & Olson. Проте вона оголосила про свою відставку, щоб зосередитися на турботі про сім'ю.

Тепер Джей Ді Венс з дружиною та трьома дітьми переїдуть з їхнього будинку в Цинциннаті, штат Огайо, до офіційної резиденції віцепрезидента США, розташованої на території Військово-морської обсерваторії у Вашингтоні.