Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Fox News, где процитировали слова вице-президента США.

Что известно о намеках относительно жены Вэнса?

Во время разговора в эпизоде подкаста I've Had It Псаки назвала Вэнса "страшнее", чем президент Дональд Трамп.

Она заявила, что он "хочет стать президентом превыше всего остального" и "как хамелеон", "делает себя тем, кем, по его мнению, его хочет видеть аудитория".

Мне всегда интересно, что происходит в голове его жены. То есть ты в порядке? Пожалуйста, моргни четыре раза. Мы придем. Мы тебя спасем,

– сказала она.

Указывается, что нынешний директор по коммуникациям Белого Стивен Чун обвинил Псаки в "переносе собственных личных проблем на других" и заявил, что ей "приходится компенсировать отсутствие таланта, говоря неправду".

На ее слова отреагировал и сам Вэнс и назвал слова экс-главы "позорными". Он отметил, что ему "очень повезло иметь замечательную жену".

"Я считаю это позорным, но, конечно, вторая леди может говорить сама за себя", – подчеркнул он журналистам.

Что известно о жене Вэнса: кратко