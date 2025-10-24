Про це пише 24 Канал з посиланням на Fox News, де процитували слова віцепрезидента США.

Що відомо про натяки щодо дружини Венса?

Під час розмови в епізоді подкасту I've Had It Псакі назвала Венса "страшнішим", ніж президент Дональд Трамп.

Вона заявила, що він "хоче стати президентом понад усе інше" і "як хамелеон", "робить себе тим, ким, на його думку, його хоче бачити аудиторія".

Мені завжди цікаво, що відбувається в голові його дружини. Тобто ти в порядку? Будь ласка, моргни чотири рази. Ми прийдемо. Ми тебе врятуємо,

– сказала вона.

Вказується, що теперішній директор із комунікацій Білого Стівен Чун звинуватив Псакі у "перенесенні власних особистих проблем на інших" і заявив, що їй "доводиться компенсувати відсутність таланту, говорячи неправду".

На її слова відреагував і сам Венс та назвав слова ексречниці "ганебними". Він зазначив, що йому "дуже пощастило мати чудову дружину".

"Я вважаю це ганебним, але, звичайно, друга леді може говорити сама за себе", – підкреслив він журналістам.

Що відомо про дружину Венса: коротко