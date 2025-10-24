Віцепрезидент США відповів на натяки ексречниці Білого дому про "полон" його дружини

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс розкритикував слова колишньої речниці Білого дому Джен Псакі, яка говорила про "порятунок" дружини Венса від нього самого. Сам посадовець назвав такі коментарі "ганебними".

Про це пише 24 Канал з посиланням на Fox News, де процитували слова віцепрезидента США.

Що відомо про натяки щодо дружини Венса?

Під час розмови в епізоді подкасту I've Had It Псакі назвала Венса "страшнішим", ніж президент Дональд Трамп.

Вона заявила, що він "хоче стати президентом понад усе інше" і "як хамелеон", "робить себе тим, ким, на його думку, його хоче бачити аудиторія".

Мені завжди цікаво, що відбувається в голові його дружини. Тобто ти в порядку? Будь ласка, моргни чотири рази. Ми прийдемо. Ми тебе врятуємо,

– сказала вона.

Вказується, що теперішній директор із комунікацій Білого Стівен Чун звинуватив Псакі у "перенесенні власних особистих проблем на інших" і заявив, що їй "доводиться компенсувати відсутність таланту, говорячи неправду".

На її слова відреагував і сам Венс та назвав слова ексречниці "ганебними". Він зазначив, що йому "дуже пощастило мати чудову дружину".

"Я вважаю це ганебним, але, звичайно, друга леді може говорити сама за себе", – підкреслив він журналістам.

Що відомо про дружину Венса: коротко