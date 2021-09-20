Единственное, что остановит смерть: психологи проанализировали состояние пермского стрелка

Утром 20 сентября в российском Пермском государственном национальном исследовательском университете 18 летний студент открыл стрельбу. В результате погибли 8 человек, 19 имеют огнестрельные ранения. К сожалению, это не первая подобная трагедия в мире. 24 канал собрал самые громкие случаи стрельбы в учебных заведениях.

Кандидат наук, медицинский психолог, эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева говорит, что причины шутинга существуют разные.

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Например, за булинг или моббинг, участие в террористических группах, следование идеалам (например, Эрику Харрису и Дилану Клиболду – ученикам старших классов школы "Колумбайн", которые совершили массовый расстрел соучеников в США в 1999 году) или других шутеров, чьи действия и дальнейшая растиражированность событий в СМИ стали катализатором в принятии решения о массовом убийстве, а также желание стать известным, даже таким преступным способом.

Шутинг

Стрельба по людям в месте массового их скопления с целью уложить как можно больше людей. По своей сути каждый "шутинг" – это теракт, призванный запугать и шокировать людей.

Нередко причиной шутинга выступает наличие недиагностированных психических расстройств или заболеваний. Следует отметить то, что поведение масшутеров никогда не происходит в состоянии аффекта, поскольку все преступления тщательно планируются и, порой, этап подготовки к ним может занимать годы. Наталья Бугайова Кандидат наук, медицинская психологиня, эксперт по психологической кибербезопасности

Анализ поведения "пермского шутера"

Эксперт проанализировала поведение "Пермского шутера" на основании его текстов из социальных сетей. По ее словам, на основании оставленного Бекмансуровым поста можно сделать некоторые выводы. Так, Пермский стрелок заявил следующее: "Событие не является терактом (по крайней мере с юридической точки зрения). Я не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен".

Судя по тексту, Тимур Бекмансуров задумал сделать массшутинг еще много лет назад и планировал преступление массового расстрела, говорит эксперт по психологической кибербезопасности.

Пост в соцсети:"Думал об этом давно, шли годы и я понял, что настало время сделать то, о чем я мечтал. С середины 10 класса начал откладывать деньги на покупку огнестрельного оружия...", "в то же время я выбирал место для нападения, рассматривал различные варианты: торговые центры, ЛРО, больницы, призывной пункт, театры, вокзал. Все эти объекты не подошли мне по расписанию, нужно было место, в котором наибольшая концентрация людей будет в понедельник ближе к полудню, поэтому мне оставалось только ждать списки зачисленных в ВУЗы, чтобы узнать, какой из учебных заведений подпишет себе приговор...", "Университетом, который допустил самую серьезную ошибку в его истории, оказался ПДНИУ, года 4 назад... Я заприметил этот ВУЗ еще в те времена, когда ходил в него на курсы в 9 классе, мне понравилась большое количество корпусов и, соответственно, студентов, есть где разгуляться, да и сама локация выглядит неплохо, куда лучше, чем гнилые хрущевки вокруг. Не самое худшее место, чтобы умереть".

По словам Бугаевой, шутеру было безразлично, какое заведение будет выбрано для реализации его плана и кто пострадает. Единственное, что его интересовало – уничтожить как можно больше людей. О проблемах с психическим здоровьем, коммуникационными нарушениями и немотивированным агрессией у Тимура Бекмансурова, по словам кандидата наук, свидетельствуют написанные им строки:

Все вокруг выглядит так искусственно, как во сне, словно я наблюдаю за действиями моей оболочки от 3 лица. Каждый день является повторением прошлого, все начинается со звона в голове. Всегда сложно было общаться с людьми, непонятны их эмоции. Что уж держать в тайне, еще со времен начальной школы я понял, что мне нравится причинять людям боль...

– цитирует слова "Пермского шутера" эксперт.

Наталья Бугаева говорит, что серьезной проблемой, на ее взгляд, является и то, что обследование психиатра и психолога, необходимые для разрешения на приобретение оружия, носят формальный характер, вопросы однотипные и повторяются, а тесты, которые используются, можно с легкостью найти в интернете и запомнить необходимые ответы для получения успешного результата, чем и воспользовался Пермский стрелок.

Кандидат наук, медицинский психолог, эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева / Фото – фейсбук Натальи Бугаевой

В частности, Бекмансуров описывает, как ему удалось обмануть психиатра и психолога: "После возвращения домой мне не составило труда найти этот тест, прочитать о критериях оценивания и пройти его пару десятков раз за выходные. Вернулся на прием через несколько дней, зная ответы на вопросы, довольно быстро прошел данный тест".

Наталья Бугаева говорит, что то, что психические проблемы у Тимура Бекмансурова прогрессировали, можно понять из описания его состояния еще весной: "К концу мая стал понимать, что мне все труднее себя контролировать. Решил меньше контактировать со своим кругом общения, с некоторыми людьми совсем прекратил общение, так как казалось, что я могу причинить им вред".

Непосредственно перед осуществлением массшутинга Бекмансуров пишет: "Я ненавижу себя, но я хочу причинить боль всем, кто встанет на моем пути. Колокол стал еще сильнее, будто бы мою голову сдавливают тиски. Не покидает ощущение того, что все вокруг всего лишь сон. Не вижу смысла писать что-то еще".

Он осознает невозможность контролировать собственную агрессию и признается, что единственное, что его может остановить – это смерть и "благо она близка",

– говорит эксперт.

По ее словам, к сожалению, до тех пор, пока разрешение на ношение оружия будет носить формальный характер, мониторинг психических заболеваний не будет проводиться, в учебных заведениях вопросы безопасности будут игнорироваться, а негативные социальные явления будут процветать, проблема массшутинга будет оставаться актуальной.

Самые громкие случаи стрельбы в учебных заведениях

Массовое убийство в Йокела, 2007 год

7 ноября 18-летний школьник не пришел на первый урок. Вместо этого он отправил в сообщество, посвященное школьным массовым убийствам, свое фото, на котором целится в камеру из пистолета. Он написал, что этот день войдет в историю. После этого парень сел на велосипед и направился в школу, куда зашел через подвал.

Первой жертвой стал 16-летний подросток, которого преступник застрелил в коридоре. Тогда от пуль школьника погибли шесть учеников и двое взрослых. В частности, и медсестра, которая оказывала помощь раненым, и директор школы, которой удалось выбраться за пределы школы. Однако, парень нашел ее возле школьного пруда. 61-летняя женщина получила 7 пуль.

После этого парень пытался сжечь школу, но, когда прибыла полиция, – он выстрелил себе в голову и погиб.

Каухайоки, Финляндия, 2008 год

23 сентября студент зашел в помещение профессионально-технического обучения через подвал. Парень сразу выстрелил в охранника, но промахнулся. В учебной зоне он открыл огонь по студентам, поджег коктейль Молотова и бросил в коридор. После этого несколько учеников решили проверить в чем дело и вышли посмотреть. Всего тогда были убиты 9 учеников и один преподаватель. После перестрелки с правоохранителями, парень выстрелил в себя и через несколько часов скончался в больнице.

Ньютаун, США, 2012 год

14 декабря 2012 года состоялось одно из самых массовых убийств в учебном заведении. В частности, в школе "Сэнди-Хук". Сначала 20-летний Адам Ланза убил собственную мать, после чего забрал ее машину и поехал в начальную школу. Там он убил учительницу и 20 детей. 7 работников также погибли, закрывая собой детей. Все погибшие – дети в возрасте от 6 до 7 лет. Мужчина выстрелил около 100 пуль. По прибытии правоохранителей, преступник застрелился.

Москва, Россия, 2014 год

Это второй инцидент в России массового убийства в школе. Первый – террористический акт в Беслане, в результате чего погибли 334 заложника (преимущественно дети). Ученик десятого класса Сергей Гордеев, вооруженный карабином и винтовкой, ворвался в здание своей школы 3 февраля 2014 года. Сначала он убил учителя географии и захватил в заложники 21 подростка. После чего открыл огонь по полиции, тяжело ранив патрульного и убив охранника.