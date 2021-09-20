Единственное, что остановит смерть: психологи проанализировали состояние пермского стрелка
Источник:24 канал
Утром 20 сентября в российском Пермском государственном национальном исследовательском университете 18 летний студент открыл стрельбу. В результате погибли 8 человек, 19 имеют огнестрельные ранения. К сожалению, это не первая подобная трагедия в мире. 24 канал собрал самые громкие случаи стрельбы в учебных заведениях.
Кандидат наук, медицинский психолог, эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева говорит, что причины шутинга существуют разные.
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Например, за булинг или моббинг, участие в террористических группах, следование идеалам (например, Эрику Харрису и Дилану Клиболду – ученикам старших классов школы "Колумбайн", которые совершили массовый расстрел соучеников в США в 1999 году) или других шутеров, чьи действия и дальнейшая растиражированность событий в СМИ стали катализатором в принятии решения о массовом убийстве, а также желание стать известным, даже таким преступным способом.
Шутинг
Стрельба по людям в месте массового их скопления с целью уложить как можно больше людей. По своей сути каждый "шутинг" – это теракт, призванный запугать и шокировать людей.
Нередко причиной шутинга выступает наличие недиагностированных психических расстройств или заболеваний. Следует отметить то, что поведение масшутеров никогда не происходит в состоянии аффекта, поскольку все преступления тщательно планируются и, порой, этап подготовки к ним может занимать годы.
Анализ поведения "пермского шутера"
Эксперт проанализировала поведение "Пермского шутера" на основании его текстов из социальных сетей. По ее словам, на основании оставленного Бекмансуровым поста можно сделать некоторые выводы. Так, Пермский стрелок заявил следующее: "Событие не является терактом (по крайней мере с юридической точки зрения). Я не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен".
Судя по тексту, Тимур Бекмансуров задумал сделать массшутинг еще много лет назад и планировал преступление массового расстрела, говорит эксперт по психологической кибербезопасности.Пост в соцсети:
"Думал об этом давно, шли годы и я понял, что настало время сделать то, о чем я мечтал. С середины 10 класса начал откладывать деньги на покупку огнестрельного оружия...", "в то же время я выбирал место для нападения, рассматривал различные варианты: торговые центры, ЛРО, больницы, призывной пункт, театры, вокзал. Все эти объекты не подошли мне по расписанию, нужно было место, в котором наибольшая концентрация людей будет в понедельник ближе к полудню, поэтому мне оставалось только ждать списки зачисленных в ВУЗы, чтобы узнать, какой из учебных заведений подпишет себе приговор...", "Университетом, который допустил самую серьезную ошибку в его истории, оказался ПДНИУ, года 4 назад... Я заприметил этот ВУЗ еще в те времена, когда ходил в него на курсы в 9 классе, мне понравилась большое количество корпусов и, соответственно, студентов, есть где разгуляться, да и сама локация выглядит неплохо, куда лучше, чем гнилые хрущевки вокруг. Не самое худшее место, чтобы умереть".
По словам Бугаевой, шутеру было безразлично, какое заведение будет выбрано для реализации его плана и кто пострадает. Единственное, что его интересовало – уничтожить как можно больше людей. О проблемах с психическим здоровьем, коммуникационными нарушениями и немотивированным агрессией у Тимура Бекмансурова, по словам кандидата наук, свидетельствуют написанные им строки:
Все вокруг выглядит так искусственно, как во сне, словно я наблюдаю за действиями моей оболочки от 3 лица. Каждый день является повторением прошлого, все начинается со звона в голове. Всегда сложно было общаться с людьми, непонятны их эмоции. Что уж держать в тайне, еще со времен начальной школы я понял, что мне нравится причинять людям боль...
– цитирует слова "Пермского шутера" эксперт.
Наталья Бугаева говорит, что серьезной проблемой, на ее взгляд, является и то, что обследование психиатра и психолога, необходимые для разрешения на приобретение оружия, носят формальный характер, вопросы однотипные и повторяются, а тесты, которые используются, можно с легкостью найти в интернете и запомнить необходимые ответы для получения успешного результата, чем и воспользовался Пермский стрелок.
Кандидат наук, медицинский психолог, эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева / Фото – фейсбук Натальи Бугаевой
В частности, Бекмансуров описывает, как ему удалось обмануть психиатра и психолога: "После возвращения домой мне не составило труда найти этот тест, прочитать о критериях оценивания и пройти его пару десятков раз за выходные. Вернулся на прием через несколько дней, зная ответы на вопросы, довольно быстро прошел данный тест".
Наталья Бугаева говорит, что то, что психические проблемы у Тимура Бекмансурова прогрессировали, можно понять из описания его состояния еще весной: "К концу мая стал понимать, что мне все труднее себя контролировать. Решил меньше контактировать со своим кругом общения, с некоторыми людьми совсем прекратил общение, так как казалось, что я могу причинить им вред".
Непосредственно перед осуществлением массшутинга Бекмансуров пишет: "Я ненавижу себя, но я хочу причинить боль всем, кто встанет на моем пути. Колокол стал еще сильнее, будто бы мою голову сдавливают тиски. Не покидает ощущение того, что все вокруг всего лишь сон. Не вижу смысла писать что-то еще".
Он осознает невозможность контролировать собственную агрессию и признается, что единственное, что его может остановить – это смерть и "благо она близка",
– говорит эксперт.
По ее словам, к сожалению, до тех пор, пока разрешение на ношение оружия будет носить формальный характер, мониторинг психических заболеваний не будет проводиться, в учебных заведениях вопросы безопасности будут игнорироваться, а негативные социальные явления будут процветать, проблема массшутинга будет оставаться актуальной.
Самые громкие случаи стрельбы в учебных заведениях
Массовое убийство в Йокела, 2007 год
7 ноября 18-летний школьник не пришел на первый урок. Вместо этого он отправил в сообщество, посвященное школьным массовым убийствам, свое фото, на котором целится в камеру из пистолета. Он написал, что этот день войдет в историю. После этого парень сел на велосипед и направился в школу, куда зашел через подвал.
Первой жертвой стал 16-летний подросток, которого преступник застрелил в коридоре. Тогда от пуль школьника погибли шесть учеников и двое взрослых. В частности, и медсестра, которая оказывала помощь раненым, и директор школы, которой удалось выбраться за пределы школы. Однако, парень нашел ее возле школьного пруда. 61-летняя женщина получила 7 пуль.
После этого парень пытался сжечь школу, но, когда прибыла полиция, – он выстрелил себе в голову и погиб.
Каухайоки, Финляндия, 2008 год
23 сентября студент зашел в помещение профессионально-технического обучения через подвал. Парень сразу выстрелил в охранника, но промахнулся. В учебной зоне он открыл огонь по студентам, поджег коктейль Молотова и бросил в коридор. После этого несколько учеников решили проверить в чем дело и вышли посмотреть. Всего тогда были убиты 9 учеников и один преподаватель. После перестрелки с правоохранителями, парень выстрелил в себя и через несколько часов скончался в больнице.
Ньютаун, США, 2012 год
14 декабря 2012 года состоялось одно из самых массовых убийств в учебном заведении. В частности, в школе "Сэнди-Хук". Сначала 20-летний Адам Ланза убил собственную мать, после чего забрал ее машину и поехал в начальную школу. Там он убил учительницу и 20 детей. 7 работников также погибли, закрывая собой детей. Все погибшие – дети в возрасте от 6 до 7 лет. Мужчина выстрелил около 100 пуль. По прибытии правоохранителей, преступник застрелился.
Москва, Россия, 2014 год
Это второй инцидент в России массового убийства в школе. Первый – террористический акт в Беслане, в результате чего погибли 334 заложника (преимущественно дети). Ученик десятого класса Сергей Гордеев, вооруженный карабином и винтовкой, ворвался в здание своей школы 3 февраля 2014 года. Сначала он убил учителя географии и захватил в заложники 21 подростка. После чего открыл огонь по полиции, тяжело ранив патрульного и убив охранника.
Школа №263, Москва / Фото – зарубежные СМИ
Ивантеевка, Россия, 2017 год
Девятиклассник устроил стрельбу в школе во время урока информатики. Пронеся пистолет под плащом и взяв с собой несколько дымовых шашек, он пошел захватывать школу. Подросток ворвался в класс и приказал всем ученикам сесть на пол.
После этого 15-летний ученик напал на учительницу с кухонным топориком и выстрелил ее в лицо. Трое учеников, испугавшись, выпрыгнули из окна второго этажа. Парень был задержан правоохранителями. В результате стрельбы никто не погиб. Парню назначили 7 лет и 3 месяца воспитательной колонии, его обвинили в покушении на убийство двух и более человек.
Паркленд, США, 2018
14 февраля 2018 года в средней школе Марджори Стоунман Дуглас сотрудники и ученики школы услышали звуки пожарной тревоги. Когда все начали выходить из кабинетов, бывший ученик школы начал всех расстреливать. "Стрелок", который использовал полуавтоматическую современную спортивную винтовку, активировал пожарную сигнализацию непосредственно перед расстрелом. Сам парень был в противогазе. В результате трагедии погибли 17 человек.
Школа Марджори Стоунман Дуглас / Фото / Formulanone
Керч, Украина, 2018 год
17 октября в Керченском политехническом колледже в результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек из числа учащихся и персонала учебного заведения, в частности, и сам нападавший. Всего пострадали 67 человек. Это крупнейшее по количеству жертв массовое убийство в учебном заведении в новейшей истории Европы. Российские власти расследуют нападение в Керчи по статье "Убийство двух и более лиц общеопасным способом". Украинская Прокуратура Автономной Республики Крым квалифицирует произошедшее в колледже как террористический акт.
Официальная версия Следственного комитета России заключается в том, что именно 18-летний Владислав Росляков в одиночку совершил вооруженное нападение на колледж, предварительно заложив взрывчатку. Разрешение на оружие он оформил в Росгвардии.
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Благовещенск, Россия, 2019 год
В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, 19-летний студент расстрелял своих одногруппников из охотничьего оружия, которое было зарегистрировано на него. В результате трагедии погиб 19-летний парень, еще трое были ранены и доставлены в больницу. Студент, устроивший стрельбу, покончил с собой.
Амурский коледж строительства и коммунального хозяйства / Фото-зарубежные СМИ
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Казань, Россия, 2021 год
Стрельба в гимназии №175 в Казани произошла 11 мая 2021 года. Бывший ученик этой школы Ильназаров взорвал в здании бомбу и открыл стрельбу из охотничьего оружия. Во время трагедии погибли девять человек, еще два десятка школьников и учителей получили ранения.
Что говорят психологи?
Психолог-криминалист Юрий Ирхин говорит, что повод, мотивация и предпосылки каждого отдельно взятого такого рода преступления, – индивидуальны. По его словам, личность преступников также всегда разная – кто-то имел намерения, а кто-то нет.
Кто-то мог иметь мотив мести, ненависть, злобу. У всех по – разному, каждый случай – индивидуален. Даже если сравнивать случаи в Керчи, Полтаве и в Казани – везде разная мотивационная платформа,
– говорит эксперт.
По его словам, ничего общего между ними найти фактически невозможно. Однако, общая черта, которая отличает этот контент от других преступлений – социопатическая мотивация, то есть ненависть к людям вообще.
Не к конкретному человеку. Здесь цель убить не одного, а "покосить" как можно больше. К тому, же обычно незнакомых и ни в чем не повинных,
– добавил психолог.
Ненависть к людям, по словам эксперта, формируется по разным причинам. Обычно, это неправильное воспитание, мировоззрение или под действием каких-то зависимостей, в частности, от интернета. Также у человека могут быть психические отклонения или психотропное состояние – наркотическое или алкогольное.
То есть, ненависть к человечеству возникает из-за определенных изменений в психике. Не обязательно это должны быть психические заболевания. Кстати, люди с психическими расстройствами редко совершают такого рода преступления. Обычно, это делают психически здоровые, но находящиеся в неадекватных состояниях,
– заметил Ирхин.
По его словам, у таких людей может быть тотальная озлобленность, униженность, синдром "аутсайдера", изгойство. Например, говорит психолог, если молодого человека общество отвергает и не принимает, то он может разозлиться на общество вообще как на таковое. После чего может "сорвать злость" на ближайшем окружении. Как правило, озлобленность на общество присуще подросткам. По словам эксперта, на это влияет подростковый максимализм.
Он реализуется в том, что человек закрывается в своем внутреннем мире. Бывают случаи противоположные и возникают такие случаи. А окружение подростка – это ближайший социальный его круг: школа, высшее учебное заведение,
– добавил психолог.
Детский психолог Любовь Найденова говорит, что таким преступлениям предшествует комплекс причин, прежде всего психологических. По ее словам, это сложная травматическая ситуация, когда человек "на грани". Здесь вовлечен и ценностный аспект.
Конечно, есть аспект и не только индивидуальной психологии, но и групповые процессы, когда создается группа среди людей, которые иным способом не могут социализироваться, получить достижения. Тогда эти люди в группе получают поддержку своим деструктивным тенденциям.
Все эти процессы требуют проработки в форме профилактики – превенции. К сожалению, говорит эксперт, в университетах психологические службы не очень развиты. Сейчас фактически происходит только их становление.
Дитский психолог Любовь Найденова / Фото-фейсбук любовь Найденовой
Отношения в семье – это базовый компонент, который связан со всем. По словам Найденовой, если в семье есть проблемы, то это влияет на развитие личности. И это не только отношения между отцом или матерью и ребенком, но и между двумя родителями. Это существенно влияет на ту среду, в которой социализируется ребенок.
Если говорить о буллинге, то он является признаком того, что среда не является безопасной. В окружении, где есть психологическое насилие, такие инциденты более вероятны. Поэтому, с буллингом нужно бороться системно. В частности, работать над ценностями, культурой учебного заведения, над отношениями, чтобы была сплоченность,
– объясняет эксперт.
Кроме того, говорит эксперт, надо также работать над выстраиванием будущего, потому что "эти дети, которые так поступили – свое будущее не чувствовали, они его уничтожили. А роль взрослых – помочь побывать в будущем".