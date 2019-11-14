В РФ студент устроил расстрел в колледже и покончил с собой: видео 18+

В российском городе Благовещенск 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства из охотничьего ружья по другим студентам, в результате погиб один человек. После этого молодой человек совершил самоубийство.

По информации пророссийского издание ТАСС, еще три человека получили ранения.

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Известно, что инцидент произошел во время занятия. По информации источников в экстренных службах, 19-летний молодой человек начал стрелять после того, как его выгнали из аудитории за опоздание. В МВД не исключают, что причиной инцидента мог стать конфликт между учениками.

Когда на место происшествия приехали полицейские, то студент открыл огонь в их сторону, а потому те начали стрелять в ответ. Правоохранителям удалось заблокировать нападавшего в одной из аудиторий, чтобы вывести студентов и преподавателей из здания. Тогда стрелок покончил с собой.

По информации Lenta.ru, стрелком был Даниил Зацепин, который учился в Амурском колледже. Ему удалось пронести в здание ружье Иж-81, спрятав его под курткой.

Вероятный стрелок Даниил Зацепин

К слову, 17 октября 2018 года в оккупированной Керчи 18-летний студент устроил взрывы и стрельбу по людям в политехническом колледже. В результате инцидента погибли 20 человек, еще более 50 человек получили ранения. Сам стрелок после расстрела покончил с собой.