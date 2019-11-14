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      В РФ студент устроил расстрел в колледже и покончил с собой: видео 18+

      192 Читати новину українською
      Амурский колледж строительства и коммунального хозяйства
      Амурский колледж строительства и коммунального хозяйства / www.bkst.ru

      В российском городе Благовещенск 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства из охотничьего ружья по другим студентам, в результате погиб один человек. После этого молодой человек совершил самоубийство.

      По информации пророссийского издание ТАСС, еще три человека получили ранения.

      К слову: Стрельба в Киеве: подозреваемый иностранец бежал в Россию

      Известно, что инцидент произошел во время занятия. По информации источников в экстренных службах, 19-летний молодой человек начал стрелять после того, как его выгнали из аудитории за опоздание. В МВД не исключают, что причиной инцидента мог стать конфликт между учениками.

      Когда на место происшествия приехали полицейские, то студент открыл огонь в их сторону, а потому те начали стрелять в ответ. Правоохранителям удалось заблокировать нападавшего в одной из аудиторий, чтобы вывести студентов и преподавателей из здания. Тогда стрелок покончил с собой.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Видео с места происшествия. По этическим причинам не выкладываем видео из аудитории, где застрелили молодого человека. На месте происшествия работает полиция, СК, ОМОН. ⠀ По предварительным данным, пострадавших – трое и один погибший. Самого стрелявшего пока не задержали. Есть версии, что он застрелился. На место ЧП прибыл ОМОН. #трагедия_благовещенск

      A post shared by Новости Амурской области (@amur.info) on

      По информации Lenta.ru, стрелком был Даниил Зацепин, который учился в Амурском колледже. Ему удалось пронести в здание ружье Иж-81, спрятав его под курткой.

      стрілянина росіяВероятный стрелок Даниил Зацепин

      К слову, 17 октября 2018 года в оккупированной Керчи 18-летний студент устроил взрывы и стрельбу по людям в политехническом колледже. В результате инцидента погибли 20 человек, еще более 50 человек получили ранения. Сам стрелок после расстрела покончил с собой.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Стрельба в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства. По не подтвержденной информации один человек убит и один ранен. Сейчас на месте работает полиция и экипажи скорой. Видео от подписчиков ️ ____________________________________ Надоел негатив — тебе в @best.blg ———————————————— Стали очевидцем — присылайте нам в директ, либо Telegram/WhatsApp: 8 916 755 05 27

      A post shared by Криминал. Благовещенск (@kriminal.blg) on

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      А вот и пострадавшие учащиеся Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства.По нашей информации один из студентов открыл стрельбу из дробовика. В Благовещенске утром началась стрельба по адресу Шевченко — Красноармейская. Видео от подписчиков ️ ____________________________________ Надоел негатив — тебе в @best.blg ———————————————— Стали очевидцем — присылайте нам в директ, либо Telegram/WhatsApp: 8 916 755 05 27

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      Утром в Благовещенске в колледже АКСЖКХ произошла стрельба. Как стало известно утром один из студентов пришел на пару и спросил у ребят одногрупников хотят ли они жить? Его послали подальше. Он вернулся в середине пары с ружьем. Выкинул из аудитории педагога после чего открыл стрельбу. В результате одного убил, двух ранил. Одному парню удалось выпрыгнуть из окна 3 этажа. Нападавший позже застрелился. Фото и видео от подписчиков ️ ____________________________________ Надоел негатив — тебе в @best.blg ———————————————— Стали очевидцем — присылайте нам в директ, либо Telegram/WhatsApp: 8 916 755 05 27

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Дети и несовершеннолетние Жертвы Стрельба Новости России Криминальные новости Криминал
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