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      Массовое убийство людей в Керчи: появилось видео колледжа сразу после трагедии

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      Керченская трагедия: опубликовано видео следственных действий в колледже после массового убийства
      Керченская трагедия: опубликовано видео следственных действий в колледже после массового убийства / Соцсети

      Следственный комитет России обнародовал видео, на котором можно увидеть осмотр помещения Керченского политехнического колледжа сразу после взрывов и стрельбы, которые совершил здесь 18-летний студент заведения Владислав Росляков.

      24 канал сообщал, что 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа, который сразу после этих жутких событий застрелился в библиотеке.

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      19 октября на своем Youtube-канале Следственный комитет России опубликовал видео осмотра керченского политехнического колледжа, который, вероятно, произошел сразу после этих событий.

      Так, в ролике, в частности, можно увидеть следы крови на лестничных пролетах, разбитые окна, перевернутую мебель, а также пулевые отверстия в стенах и на двери учебного заведения.

      Видео осмотра колледжа в Керчи после стрельбы

      Необходимо изучить обстановку в семье Рослякова, какие отношения были у него с близкими родственниками, выяснить, находилась ли эта семья в социально опасном положении, проявлял ли молодой человек ранее агрессию и другие неадекватные действия, были ли какие-либо другие тревожные сигналы о его состоянии здоровья и поведении, и принимались ли необходимые меры со стороны профильных служб. Важно выяснить причину агрессии нападающего. Также следователям предстоит выяснить, какая психологическая обстановка создавалась в стенах колледжа и каким был круг общения Рослякова. Кроме того, следственной группе поручено тщательно изучить вопросы, связанные с организацией безопасности в учебном заведении, соблюдением порядка получения Росляковым разрешения на оружие, происхождением взрывных устройств, которые он пронес в колледж,
      – подчеркнул глава СК РФ Александр Бастрыкин на совещании в Керчи.

      Напомним, что 19 октября в Керчи состоялось прощание с 17 погибшими в результате расстрела, а потом их похоронили, в частности, на центральном кладбище города.

      Массовое убийство в Керчи: смотрите видео

       

      МАССОВЫЙ РАССТРЕЛ ЛЮДЕЙ В КЕРЧИ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
      Теги: Новости Украины Теракт в колледже в Керчи Новости Крыма Керчь Расследования Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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