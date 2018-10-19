19 октября в оккупированной Керчи проходит церемония прощания с погибшими в результате взрыва и массового расстрела людьми в политехническом колледже. Преступление устроил 18-летний Владислав Росляков, который застрелился в библиотеке заведения.

Как пишет ресурс "РИА Новости Крым", прощание с погибшими происходит напротив памятника Ленину. В частности, здесь в ряд установлено 17 покрытых черной тканью подставок, на которых разместили закрытые гробы с телами погибших.

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Прощание с погибшими в Керчи: смотрите видео

Также рядом стоят красные столы, накрытые бордовой материей, на каждом из которых – фотография и табличка с именем покойного, а позади гробов в шеренгу выстроились одетые в форму сотрудники силовых структур.

Кроме правоохранителей, на мероприятии присутствуют в шеренгу выстроенные студенты местного медколледжа, которые оказывали помощь потерпевшим сразу после нападения.

Добавим, что в церемонии принимают участие так называемый "глава Республики Крым" Сергей Аксенов, члены крымского правительства, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, депутаты "Госсовета РК", в частности "спикер" Владимир Константинов, а также представители "местной власти", духовенства и общественности.

Видео прощания с погибшим в Керченской трагедии

Все это сопровождается под траурную музыку в исполнении духового оркестра.

Заметим, что 19 октября состоится прощание с 17-ю жертвами массового убийства:

Владиславом Вердибоженко,

Руденом Джураевым,

Алексеем Лавриновичем,

Анастасией и Светланой Баклановими,

Ксенией Болдиной,

Ларисой Кудрявцевой,

Людмилой Устенко,

Александром Моисеенко,

Дарьей Чегерест,

Данилом Пилипенко,

Владиславом Лазаревым,

Русланом Лысенко ,

Алиной Керовой,

Анной Журавлевой,

Романом Каримовым,

Сергеем Степаненко.

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После завершения прощания панихида переместится на кладбище (людей будут подвозить автобусами, которые снимут с городских маршрутов), а по центру города пройдет траурная процессия.

Видео церемонии прощания с погибшим в результате массового расстрела людей в Керчи

Напомним, что 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.



В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.



По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

Массовое убийство в Керчи: смотрите видео

МАССОВОЕ УБИЙСТВО ЛЮДЕЙ В КЕРЧИ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ