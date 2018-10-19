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      Массовое убийство в колледже в Керчи: опубликованы фото жертв трагедии

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      Трагедия в колледже в Керчи - фото погибших в теракте 17 октября 2018
      Трагедия в колледже в Керчи - фото погибших в теракте 17 октября 2018 / Фото из открытых источников

      В сети опубликовали фото всех жертв массового убийства в оккупированной Керчи, которых 17 октября в политехническом колледже расстрелял Владислав Росляков.

      Все фото погибших опубликовало издание "КП".

      Читайте также: Массовый расстрел людей в Керчи: появились первые фото с похорон

      17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа. В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

      Среди убитых в колледже – 15 студентов, из которых 6 несовершеннолетних и 5 взрослых человек.

      Однако, количество жертв керчинской трагедии может возрасти, у пострадавших и убитых минно-взрывные травмы.

      Отметим, в этом списке погибших нет самого стрелка Владислава Рослякова, который, согласно официальной информации, после совершения теракта покончил с собой выстрелом из ружья в подбородок.


      Погибшие во время расстрела в Керчи преподаватели


      Преподаватели, которые стали жертвами теракта в Керчи


      Погибшие студенты во время расстрела в Керчи


      Студенты, которые погибли в трагедии в Керчи


      Погибшие в керченском колледже студенты


      Студенты, которые погибли во время массовой стрельбы в Керчи

      Напомним, по факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

      Смотрите видео о массовом убийстве в Керченском колледже:

       

      МАССОВОЕ УБИЙСТВО В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ​

       

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      Теги: Новости Украины Теракт в колледже в Керчи Новости Крыма Жертвы Керчь студенты
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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