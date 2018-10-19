В сети опубликовали фото всех жертв массового убийства в оккупированной Керчи, которых 17 октября в политехническом колледже расстрелял Владислав Росляков.

Все фото погибших опубликовало издание "КП".

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17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа. В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

Среди убитых в колледже – 15 студентов, из которых 6 несовершеннолетних и 5 взрослых человек.

Однако, количество жертв керчинской трагедии может возрасти, у пострадавших и убитых минно-взрывные травмы.

Отметим, в этом списке погибших нет самого стрелка Владислава Рослякова, который, согласно официальной информации, после совершения теракта покончил с собой выстрелом из ружья в подбородок.



Погибшие во время расстрела в Керчи преподаватели



Преподаватели, которые стали жертвами теракта в Керчи



Погибшие студенты во время расстрела в Керчи



Студенты, которые погибли в трагедии в Керчи



Погибшие в керченском колледже студенты



Студенты, которые погибли во время массовой стрельбы в Керчи

Напомним, по факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

Смотрите видео о массовом убийстве в Керченском колледже: